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台中2歲女童疑從8樓墜落重傷 加護病房急救中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區一名二歲女童昨晚疑從8樓墜落重傷，據住戶表示，聽到二聲重擊，女童疑似推開住處窗戶後不慎墜落，先撞到摭雨棚再落地，女童目在加護病房急救中，墜樓原因由警方調查。

台中市消防局昨晚9時11分獲報，潭子區興華一路141巷有人受傷需救護，據附近居民報案，疑似有民眾自高處墜落，立即派遣潭子分隊1車2人前往協助。

救護員到達現場回報，1名約2歲女童，疑似自8樓高墜落，口鼻有血，沒有明顯外傷，意識不清，送往台中慈濟醫院。附近住戶說，看到女童母親神情緊張跟上救護車到醫院。

大雅警分局表示，昨晚接獲119通報，潭子區興華一路某社區大樓有緊急救護情況。員警立即到場，經查傷者需緊急救護，已由救護車送醫；發生原因目前調查釐清中，將持續協助相關單位處理。

台中市潭子區昨晚有女童從高樓墜落，由大雅警分局調查中。記者游振昇／攝影
台中市潭子區昨晚有女童從高樓墜落，由大雅警分局調查中。記者游振昇／攝影

母親 慈濟 墜樓

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