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中市太平透天厝凌晨火警 一家三代4人送醫、女童趴陽台驚險獲救
台中市太平區長億五街一處民宅今天凌晨發生火警，一家三代同住4人獲救送醫，其中兩人受傷，1人並經心肺復甦術急救後才救回。過程中12歲女童趴在2樓陽台呼救後獲救，過程驚險。
消防局凌晨1時7分獲報，建物為3層樓透天建築，現場濃煙冒出，火勢1時30分控制，1時40分撲滅。消防人員救出4人。其中鍾姓婦人（63歲）從2樓左側第1間臥室救出，一度失去生命跡象，另名陳姓女子（41歲）從3樓左側第1間臥室救出，兩人均因呼吸道灼傷送醫，急救後無生命危險
消防局據報後派遣第三大隊、出動各式消防車21輛、消防人員47名。消防局說，獲救4人是一家三代且同為女性，現場燃燒1樓儲藏室雜物，燃燒面積5平方公尺，起火原因調查中。
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