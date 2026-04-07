中市太平透天厝凌晨火警 一家三代4人送醫、女童趴陽台驚險獲救

高市苓雅區和仁武區知名文青風連鎖早午餐咖啡店，今天凌晨鐵門和招牌接連遭人潑漆，警方查訪苓雅原店的韓姓業者疑與人有百萬元股權債務糾紛，波及將更名的仁武店；警方以車追人，鎖定吳姓女子開車載許姓男友潑漆，約談到案，釐清是否債主教唆犯案。

2026-04-06 20:22