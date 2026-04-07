沒便當吃還領不到尾款怒揮拳 三重宮廟遶境爆肢體衝突

新北市三重區車路頭宮昨天遶境，29歲宮廟負責人吳男邀多組陣頭到場參與。不料晚間因便當準備數量不足加上尾款支付問題，引發陣頭人員與主辦方口角及肢體推擠，29歲曾姓陣頭人員情緒激動掌摑吳男。警方立即制止，詢後依社維法將曾男送辦。

三重區車路頭宮昨天舉辦3周年遶境活動，還邀請多組轎班、陣頭參與，現場人數眾多氣氛十分熱絡。不料遶境活動進行至晚餐時間時，因準備的便當數量不足，部分陣頭人員領不到晚餐，向宮廟反應也得不到回應，現場開始出現不滿聲浪。

因多組陣頭轎班人員忙碌了1天卻吃不到晚餐，加上宮廟連出陣頭的尾款也無法當下結清，導致轎班陣頭人員與宮廟人員發生口角衝突。其中曾姓陣頭人員因情緒激動，突衝上前揮拳擊中吳姓宮廟負責人臉部，造成吳男臉部挫傷，所幸傷勢並不嚴重。

當時在場維護秩序的警員發現衝突後，立即上前將雙方隔離，未讓糾紛進一步擴大。吳男事後表示不提出傷害告訴，警方後續已通知曾男到案說明，詢後將依社維法第87條移請三重簡易庭裁罰。

警方呼籲，辦理大型廟會活動時，主辦單位應妥善規劃人力、物資及經費規劃，共同維護活動平安順利。

陣頭人員出拳毆打宮廟負責人。圖／翻攝自黑色豪門企業