金門四大名穴 縣定古蹟陳顯墓遭盜掘

金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，昨天被發現墓體外層遭挖掘，地方譁然，警方出動多名刑警到場調查釐清。圖／民眾提供

金門縣定古蹟陳顯墓墓體外層遭挖掘，該墓是金門「四大名穴」之一，警方、文化局與金門古墓普查團隊獲報後到場勘查，正釐清受損範圍。

陳氏家族表示，往年都是清明節安排掃墓祭祖，今年慢一天，昨下午前往掛墓紙，族人爬到墓後方時，赫然發現古墓遭人挖掘破壞，墓體出現一處大洞，當時飄雨，內部有積水，疑似遭盜掘便立即報警。

警方與文化局人員迅速到場，金湖警分局封鎖現場採證，初步確認墓體結構遭外力破壞，實際失竊物品仍待陳氏後人進一步清查。

現場有一把小型圓撬工具，墓區周邊留有石料與土方，研判可能與附近施工人員有關，不排除是見財起意蓄意盜掘；有地方人士推測，近期大陸自由行旅客增加，可能有識貨人士鎖定古墓文物行竊。實際動機與涉案對象，待警方調查。

金門民間對祖墳極為敬重，盜挖墳墓是大禁忌，事件曝光後，地方普遍認為「不太可能是本地人所為」。國定古蹟陳禎墓也曾發生石獅遭竊案件，最終查出為外地竊盜集團。

文化局長陳榮昌說，初步發現墓龜外層受損，尚未確認是否波及墓室內部，將與警方、宗親研議修復及保護措施。陳顯墓為縣定古蹟，若是人為破壞已觸犯文化資產保存法，依法可處六個月以上、五年以下有期徒刑。