聽新聞
0:00 / 0:00

金門四大名穴 縣定古蹟陳顯墓遭盜掘

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

<a href='/search/tagging/2/金門' rel='金門' data-rel='/2/105240' class='tag'><strong>金門</strong></a>縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，昨天被發現墓體外層遭挖掘，地方譁然，警方出動多名刑警到場調查釐清。圖／民眾提供
金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，昨天被發現墓體外層遭挖掘，地方譁然，警方出動多名刑警到場調查釐清。圖／民眾提供

金門縣定古蹟陳顯墓墓體外層遭挖掘，該墓是金門「四大名穴」之一，警方、文化局與金門古墓普查團隊獲報後到場勘查，正釐清受損範圍。

陳氏家族表示，往年都是清明節安排掃墓祭祖，今年慢一天，昨下午前往掛墓紙，族人爬到墓後方時，赫然發現古墓遭人挖掘破壞，墓體出現一處大洞，當時飄雨，內部有積水，疑似遭盜掘便立即報警。

警方與文化局人員迅速到場，金湖警分局封鎖現場採證，初步確認墓體結構遭外力破壞，實際失竊物品仍待陳氏後人進一步清查。

現場有一把小型圓撬工具，墓區周邊留有石料與土方，研判可能與附近施工人員有關，不排除是見財起意蓄意盜掘；有地方人士推測，近期大陸自由行旅客增加，可能有識貨人士鎖定古墓文物行竊。實際動機與涉案對象，待警方調查。

金門民間對祖墳極為敬重，盜挖墳墓是大禁忌，事件曝光後，地方普遍認為「不太可能是本地人所為」。國定古蹟陳禎墓也曾發生石獅遭竊案件，最終查出為外地竊盜集團。

文化局長陳榮昌說，初步發現墓龜外層受損，尚未確認是否波及墓室內部，將與警方、宗親研議修復及保護措施。陳顯墓為縣定古蹟，若是人為破壞已觸犯文化資產保存法，依法可處六個月以上、五年以下有期徒刑。

金門 國定古蹟 文化局

延伸閱讀

大陸昆明墓園在墓碑貼通知 向家屬催繳管理費引議

堅守800年的承諾 這個家族15代人接棒為南宋丞相守墓

中國大陸歷史名人墓湧現另類祭品 曹操墓前擺滿止痛藥

清明「科技掃墓」 廣東百人家族找無人機吊整頭豬上山

相關新聞

國1嘉義段半聯結車爆胎翻落邊坡 拖吊排除一度回堵8公里傍晚通車

國道1號嘉義路段今天下午發生大型車翻覆事故，一輛營業半聯結車疑因爆胎失控，自撞護欄後翻落邊坡，所幸無人受傷，但因吊掛排除作業困難，一度造成後方車流回堵約8公里，直至傍晚才恢復通車。

高雄知名咖啡店業者傳百萬債務糾紛遭潑漆 情侶到案疑債主唆使犯案

高市苓雅區和仁武區知名文青風連鎖早午餐咖啡店，今天凌晨鐵門和招牌接連遭人潑漆，警方查訪苓雅原店的韓姓業者疑與人有百萬元股權債務糾紛，波及將更名的仁武店；警方以車追人，鎖定吳姓女子開車載許姓男友潑漆，約談到案，釐清是否債主教唆犯案。

高雄2家文青風咖啡店疑債務問題遭潑漆 畫面曝光警追2涉案男

高雄市兩家位於苓雅區和仁武區知名文青風連鎖早午餐咖啡店，今天凌晨接連遭人潑漆，鐵門和店面招牌牆上染上一片紅色及青色油漆，警方獲報查訪業者疑與人有債務問題，已鎖定2名涉案男子追查。

金門四大名穴 縣定古蹟陳顯墓遭盜掘

金門縣定古蹟陳顯墓墓體外層遭挖掘，該墓是金門「四大名穴」之一，警方、文化局與金門古墓普查團隊獲報後到場勘查，正釐清受損範圍。

三義觀光巴士酒駕肇逃 救護車攔下

苗栗縣三義鄉公所外包「觀光巴士」陳姓司機前天涉嫌酒駕肇事逃逸，酒測值高達一點四四，後方的三義消防分隊救護車尾隨攔下報警查獲，還好當時沒有乘客，鄉長呂明忠怒斥太離譜，今天將要求業者落實司機當班開車前酒測，防止類似事件。

台中醉男酒後砸車今晚查獲送辦 他說全忘了

台中市楊姓市民4日晚間駕車經過大里區大明路一處路口時，突然被不明人士拿東西砸車。警方據報，今晚查獲是陳姓男子酒後所為，依毀損罪嫌疑函送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。