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三義觀光巴士酒駕肇逃 救護車攔下
苗栗縣三義鄉公所外包「觀光巴士」陳姓司機前天涉嫌酒駕肇事逃逸，酒測值高達一點四四，後方的三義消防分隊救護車尾隨攔下報警查獲，還好當時沒有乘客，鄉長呂明忠怒斥太離譜，今天將要求業者落實司機當班開車前酒測，防止類似事件。
三義鄉觀光巴士假日往返行駛三義火車站、勝興車站、龍騰斷橋、西湖渡假村，及水美雕刻街等景點，陳姓男子（五十七歲）前天下午一時卅分左右從三義火車站出發，不到三百公尺，就擦撞台十三線路旁停放的休旅車，撞擊力相當猛烈，休旅車後擋風玻璃，及左後側門嚴重毀壞，觀光巴士右前車門凹損，陳男並未停車，沿著台十三線繼續往前開。
觀光巴士後方結束任務返隊的苗栗縣政府消防局救護車，全程目擊過程，發現觀光巴士在車道不時左右偏離，消防隊員察覺異樣，救護車尾隨一公里多，趁著觀光巴士在台十三線、八股路口停等紅燈時，超車斜擋在觀光巴士左前方報案。
苗栗警察分局三義分駐所員警趕到現場查處，陳男滿身酒味，警方測得呼氣酒精濃度每公升一點四四毫克，陳已達爛醉還開觀光巴士上路，處理員警及消防隊員都捏了一把冷汗，還好當時車上並沒有載客，沒有造成其他事故，警方依公共危險及肇事逃逸罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
「太離譜！」呂明忠說，觀光巴士背負安全及三義鄉形象，司機涉嫌酒駕上路太惡劣，也顯示管理鬆散，昨天他與業者高層通電話，今天也會在公所討論，去年底外包議價及契約，都有要求司機開車上路前必須酒測，他會要求落實，並根據契約研議處分業者。
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