高雄知名咖啡店業者傳百萬債務糾紛遭潑漆 情侶到案疑債主唆使犯案

高市苓雅區和仁武區知名文青風連鎖早午餐咖啡店，今天凌晨鐵門和招牌接連遭人潑漆，警方查訪苓雅原店的韓姓業者疑與人有百萬元股權債務糾紛，波及將更名的仁武店；警方以車追人，鎖定吳姓女子開車載許姓男友潑漆，約談到案，釐清是否債主教唆犯案。

據了解，苓雅原店的韓姓業者疑以投資店內股權為由，誘使多人參與投資，周轉不靈，導致投資者血本無歸，債務糾紛已達上百萬元，該間原始店已1、2個月未營業。

有網友在網路貼文控訴，原始店的招牌費尚未請款，但韓男卻已讀不回；另有網友指控業者說了很多謊去融資，答應退股還款，連本票都給零利息，卻又不出面，不停在網路道歉，說了無數次謊言。

警方調查，位於高市仁武區的某知名咖啡店今天凌晨1點多遭人潑紅漆，1個多小時後，位於苓雅區仁智街的本店鐵門及招牌牆上同樣也遭人潑紅、青色油漆，教訓意味濃厚。

仁武和苓雅分局警方調查，兩間店名雖相同，但因苓雅店的韓姓業者與人有債務糾紛，仁武店合夥業者打算更名另起爐灶，沒料卻無辜被波及。

警方調閱畫面，發現一名男子提著油漆桶走進咖啡店店前，朝鐵門及招牌牆壁潑漆，隨後附近一輛轎車將潑漆男接應離去。

仁武警分局警方以車追人，查出在現場作案車輛是一名吳姓女子所有，通知吳女，查出吳女開車載許姓男友前往犯案，2人被通知到案。

2人聲稱與店員有糾紛不爽潑漆，警方懷疑兩人年紀僅20出頭，可能是韓男債主教唆兩人犯案，正釐清犯案背後原因；警詢後依恐嚇及毀損等罪嫌送辦。

高市苓雅區知名連鎖早午餐咖啡店業者疑有百萬債務糾紛，今天凌晨店外遭潑漆。記者石秀華／翻攝

高市知名連鎖早午餐咖啡店韓姓業者疑有百萬債務糾紛，今天凌晨店外遭潑漆，仁武警方查獲吳女和許男情侶涉案。記者石秀華／翻攝