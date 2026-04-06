國1嘉義段半聯結車爆胎翻落邊坡 拖吊排除一度回堵8公里傍晚通車

國道1號嘉義路段今天下午發生大型車翻覆事故，一輛營業半聯結車疑因爆胎失控，自撞護欄後翻落邊坡，所幸無人受傷，但因吊掛排除作業困難，一度造成後方車流回堵約8公里，直至傍晚才恢復通車。

國道警方表示，今天下午3時37分，56歲曾姓男子駕駛營業半聯結車行經國道1號北向261.7公里處，疑因左前輪爆胎導致車輛失控，自撞外側護欄後衝落邊坡。警方趕抵現場調查，曾姓駕駛並無飲酒情形，也沒有人受傷，初步研判為機件因素導致事故。

由於事故車輛體積龐大，現場吊掛排除作業費時，影響北上車流，後方車龍一度回堵達8公里。國道警方隨即展開疏導及拖吊作業，事故現場最終於傍晚6時47分全數排除，目前全線已恢復正常通車。

警方呼籲，用路人平時應落實車輛機件保養，行車前務必詳加檢查輪胎、煞車、油水及燈光等狀況，避免因突發故障引發事故，以維護自身及他人的行車安全。

嘉義國道半聯結車撞護欄翻邊坡幸無人傷，全線於傍晚6時47分恢復通車。圖／國道警方提供

營業半聯結車疑爆胎失控衝落國道邊坡，嘉義北向路段塞車3小時。圖／國道警方提供