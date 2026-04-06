桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會主辦的「2026桃園信仰生活節」於4日發生表演意外。圖：翻攝自爆料公社

桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會主辦的「2026桃園信仰生活節」於4日發生表演意外，知名表演團體「即將成真火舞團」一名女演員在八德藝文廣場演出時，因雨後地面濕滑不慎跌倒，導致下半身沾染油料起火，造成烈火紋身。對此，消防粉專「消防神主牌」指出，意外發生時的黃金救援秒數至關重要，並詳細解說民眾若遇身上著火或燒燙傷的正確應對方式，以降低深度組織受損的風險。

知名表演團體「即將成真火舞團」一名女演員在八德藝文廣場演出時，因雨後地面濕滑不慎跌倒，導致下半身沾染油料起火。圖：翻攝自爆料公社

「消防神主牌」指出，身上著火，每一秒都在燒進更深的組織。一度燙傷只傷到皮膚表層，二度燙傷傷到真皮層，三度燙傷傷到皮下組織甚至更深，修復的難度和時間差距是幾倍。短短幾秒鐘沒有人介入，就是那幾秒鐘的組織在繼續受損。

演員已依訓練流程退至後台處置，送醫後無礙並已返家休養。圖：翻攝自臉書

當身上著火時，傷者常因驚慌而奔跑，但跑動會加速空氣流動，進而助長火勢。「消防神主牌」說明正確的應對流程為「停下、躺下、滾動」以隔絕空氣。若旁人欲協助，應使用「厚棉質衣物」覆蓋著火處壓熄，切勿使用化學纖維材質，以免纖維熔化黏貼皮膚造成二次傷害。

至於滅火後急救指引，「消防神主牌」表示，火熄滅後，正確的初步處置能顯著提升復原機會。應持續沖水，在傷口上持續沖冷水超過20分鐘，協助降溫；不要強行脫掉沾黏的衣服，也不要用手觸碰燒傷皮膚；絕對不要在傷口塗抹藥膏、牙膏或任何偏方；應以乾淨布料輕蓋傷口防止感染，並立即撥打119求援。

最後，「消防神主牌」強調，明火表演應依消防法第14條之1申報，現場必須配置受訓安全人員與隨手可得的滅火設備，才能在意外瞬間即刻介入，保障人員安全。此外，表演者必須有適當的防護措施，包括服裝材質的要求。表演區域也必須有安全隔離，讓觀眾和危險距離不能太近。

針對此次意外，即將成真火舞團回應，演員已依訓練流程退至後台處置，送醫後無礙並已返家休養。文化局則表示已表達慰問，並要求主辦單位未來應詳加評估演出環境與緊急應變措施。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園火舞表演驚見「女演員下半身著火」 專家搖頭：奔跑是大忌