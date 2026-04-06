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高雄2家文青風咖啡店疑債務問題遭潑漆 畫面曝光警追2涉案男
高雄市兩家位於苓雅區和仁武區知名文青風連鎖早午餐咖啡店，今天凌晨接連遭人潑漆，鐵門和店面招牌牆上染上一片紅色及青色油漆，警方獲報查訪業者疑與人有債務問題，已鎖定2名涉案男子追查。
位於高市苓雅區仁智街某間知名早午餐咖啡店，開店約5年，因店內文青風、簡潔設計及餐點料理深受消費者喜愛，今年1月在仁武區京吉六路開設分店。
沒料，今天凌晨近1時許，位於仁智街的店面卻遭人潑漆，警方獲報到場，調閱監視畫面發現一名男子提著油漆桶走進咖啡店店前，朝鐵門及招牌牆壁潑漆，導致鐵門和牆壁滿是紅色及青色油漆。
苓雅警方後查知該間咖啡店位於仁武區的分店同樣也遭人潑漆，今天白天用塑膠帆布遮掩店面，兩間店今天都未營業，兩間店都有網友目擊拍照PO網，驚訝地指，「被潑漆了，不知發生何事」。
犯嫌朝兩間咖啡店潑漆動作，警告意味濃厚；經警方初步了解，陳姓業者疑與人有債務糾紛，已鎖定2名涉案犯嫌追緝中，全案將朝毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。
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