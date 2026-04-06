歹徒要求被害人翻拍TWQR。圖：讀者提供

近期詐騙集團以「假網拍詐騙話術」為手法，誘騙民眾操作「TW QR Code（台灣Pay付款碼）」及「無卡提款QR Code」等功能，並結合LINE視訊通話進行引導。歹徒常假借協助交易或退款名義，指示民眾操作行動支付或網路銀行APP，進一步開通相關功能。在詐騙過程中，歹徒會要求被害人提供TW QR Code付款碼及無卡提款QR Code影像；如遇APP具備截圖限制機制，甚至指示以其他設備進行翻拍，藉此規避安全防護，進而完成不法消費或提領。

刑事警察局分享案例，新北市一名陳姓女子遭假網拍詐騙，詐騙集團以「帳戶未驗證」名義，誘導操作相關App並開通功能，並依指示多次翻拍TW QR Code付款碼及無卡提款QR Code，致資金遭分次不法消費及提領。全案財損逾300萬元，其中TW QR Code付款碼遭不法消費約60萬元，無卡提款遭提領約41萬元，其餘款項則透過寄送現金包裹及購買點數卡等方式轉移，顯示詐騙集團係利用付款碼及提款機制交互運用，擴大被害金額。

經警方分析，此類手法結合即時支付與遠端操控特性，詐騙集團多以「協助設定」、「驗證帳戶」等話術，透過LINE視訊逐步引導操作並同步掌握畫面，降低被害人戒心。相較於傳統僅以文字或語音聯繫之詐騙，視訊方式更具迷惑性，甚至假冒金管會或銀行客服人員身分，營造公權力或金融機構介入之假象，致被害人誤信並依指示操作，提高詐騙成功機率。

刑事局指出，TW QR Code付款及無卡提款功能雖具便利性，惟係以QR Code作為交易憑證，一旦付款碼或無卡提款QR Code外流，即可能遭他人用於消費或提領，等同交付支付或提領權限，資金可於短時間內遭扣款或提領。相較現行銀行轉帳畫面顯示收款方戶名，此類交易係由民眾提供付款碼或無卡提款QR Code，一旦遭利用，被害人往往無法掌握實際消費或提領對象，增加後續警方攔阻與追查困難。

刑事局呼籲，相關業者除強化風險警示與異常交易監測，應共同研擬防制對策。另提醒民眾，遇要求提供付款碼、無卡提款QR Code或操作金融功能時，務必「冷靜3秒、多方查證」，切勿依指示操作。如有疑問，請撥打165反詐騙專線或至165打詐儀錶板查詢相關案例。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女「翻拍台灣Pay付款碼」成詐團提款機 財損高達300萬