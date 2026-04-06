影／太驚險！男童走上國道大卡車迎面而來 警急抓住抱走轉身躲過一劫

國道公路警察局第六公路警察大隊今日上午接獲通報，有一名兒童在國道三號竹林交流道出口匝道逆向往南行走路肩，勤務指揮中心隨即派遣巡邏車前往處置，當下有一台卡車經過，員警立即將其抱起，閃避正行駛於外側車道大貨車，相當驚險。

國道公路警察局第六公路警察大隊今天早上10時19分接獲通報，有兒童在國3竹林交流道（竹林出口匝道）逆向往南行走國道路肩，立即派遣巡邏車趕往，員警在10時36分在北向90.8公里處，發現9歲的男童，當時男童疑似舉止怪異，喃喃自語，且逐漸靠向外側車道走。

「驚險一瞬間！」找到男童的員警下車後，看見男童往外側車道走，當時正有一台大貨車行駛，員警立刻抱住男童，閃避正行駛於外側車道大貨車，所幸未造成人員受傷。

在員警耐心關懷與安撫下，男童提供其母親鍾女聯絡方式。警方隨後於上午10時30分護送男童於芎林的住處。家屬表示，男童平日較為過動，很感謝員警即時救援，讓孩子能安全地返家。

當下有一台卡車經過，員警立即將男童抱起，閃避正行駛於外側車道大貨車，相當驚險。圖／警方提供