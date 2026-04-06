新光三越南西店21歲員工墜樓亡 檢警今相驗後發還遺體

新光三越南西店三館某運動品牌專櫃葉姓員工，昨從該百貨5樓露台墜落1樓地面，送醫不治，檢警今早11時相驗，認定葉男因從高處墜落受創出血死亡，家屬情緒悲痛但對死因無意見，檢方隨即指示發回遺體。

警方調查，21歲葉男4月5日下午5時許從百貨5樓露台墜落1樓地面，救護人員到場時，葉已無呼吸心跳，送往台北馬偕醫院急救後仍傷重不治。

相關監視器畫面顯示，葉男案發前獨自上樓，員警封鎖現場清查後，初步排除外力因素介入。據悉，葉男家屬昨晚接獲消息後十分震驚，無法接受葉男死訊，檢警今早在台北懷愛館相驗，法醫認定葉男從高處墜落受創出血死亡，葉男家屬情緒悲痛，但對死因無意見，檢察官旋即指示發還遺體。

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