夫妻坐客廳聊天竟被車撞傷 轎車撞進民宅共4人受傷

一對夫妻坐在家中客廳聊天竟被車撞傷！台中市東勢區東關路四段昨天發生車禍，駕駛不明原因開車撞進路旁民宅，撞破大門後撞傷屋內2人，駕駛、乘客和屋主共4人受傷，屋主與妻正在聊天被撞傷，肇事原因由警方調查中。

台中市東勢警分局表示，昨天中午1時55分，在中市東勢區東關路四段車禍，70歲陳姓婦人駕駛轎車沿東關路四段由和平區往東勢區方向行駛，因不明原因跨越至對向車道自撞民宅。陳婦手部輕傷，副駕乘客77歲江姓男子嘴、脖子受傷。民宅住戶49歲詹姓男子、45歲賴姓女子身體多處輕微擦傷。駕駛陳婦經酒測無飲酒，事故原因警方積極調查中。

警方呼籲，駕駛人駕駛車輛，行經山區道路，應隨時注意車前狀況，勿任意跨越車道，以維護自身及其他用路人安全。

台中市東勢區東關路四段昨天發生車禍，駕駛不明原因開車撞進路旁民宅。圖／警方提供