影／聯結車撞死行人軀幹斷裂臟器外露 撞擊瞬間曝光疑天雨打滑失控

27歲郭男今天清晨6時許駕駛聯結車行經新北市泰山區新北大道六段與台麗街口時，車輛失控衝撞分隔島撞死1名男行人，接著撞斷號誌桿及消防栓後再撞2名保全，釀1死2傷意外。死者身分及死因將待相驗釐清，而當時撞擊監視器畫面也曝光。

從監視器畫面中發現，這輛肇事的聯結車行經該路段時，疑因天雨路滑車輛失控先擦撞分隔島，此時正在過馬路的1名男行人當場被撞上，聯結車接著再朝一旁工地大門猛衝撞壞號誌桿及消防栓，擔任工地保全的44歲蘇姓男保全與48歲游姓女保全也被波及。

救護人員到場發現被撞的男行人軀幹斷裂、臟器外露已明顯死亡，2名保全則輕傷送醫後無大礙。警方封鎖現場調查，但死亡的男子因身上並無證件，目前身分仍不明，警方已報請檢察官相驗，釐清死者身分及確切死因。

消防栓被撞斷竄出水柱。記者黃子騰／翻攝

聯結車失控衝撞，行人軀幹斷裂慘死。記者黃子騰／翻攝