疑天雨路滑釀禍 台東鹿野一車自撞乘客拋飛車外、駕駛受困車內

台東縣鹿野鄉中華路今天清晨發生一起車禍，一輛箱型車疑因天雨路滑失控自撞路樹，強大撞擊力道導致車頭嚴重變形，車內58歲男性乘客被拋飛車外橫躺路面，37歲駕駛則被困在擠壓變形的駕駛座內無法脫身，此起事故共造人兩人受傷送醫急救。

消防局獲報後派遣鹿野、延平分隊前往救援。救護人員抵達現場時，被拋出車外的男子頭部血腫、左大腿有15公分撕裂傷。救護人員就地進行長背板及頸圈固定、清洗傷口並包紮止血，在現場預先建立靜脈輸液（IV），後送至馬偕醫院搶救。

另名37歲駕駛意識清醒，但下肢被變形車體夾住而動彈不得。在確認駕駛頸椎狀況允許且無其餘嚴重外傷後，救護人員引導駕駛嘗試轉換下肢方向，最終成功讓他從副駕駛座上脫困，免去耗時的車體破壞作業。

台東縣消防局呼籲，天雨路滑行車務必減速慢行，切勿猛踩煞車或急打方向盤。此外，上車「繫妥安全帶」更是保命關鍵，確實繫上安全帶，才能避免在突發撞擊時發生被拋出車外的致命危機。

台東縣鹿野鄉中華路一段今晨發生自撞車禍，綠色廂型車疑因天雨路滑失控自撞，車上兩人被順利救出送醫急救。圖／台東縣消防局提供