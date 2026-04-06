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綠島潛水船擱淺拖回斷裂沉沒 船上柴油已抽除
台東綠島鄉一艘載送潛水客的船隻「千洋號」4日返港途中擱淺，船上26人跳船逃生，昨天拖帶過程船體斷裂沉沒。船上約600公升柴油已完成抽除，現場也預置吸油棉片防範污染。
海巡署東部分署第一三岸巡隊說明，綠島籍千洋號兼營娛樂漁業漁船，4日下午3時許進港期間，不慎於公館港嘴左側灘岸擱淺，緊急出動巡防艇協助救援，2名船員及24名潛水客皆平安上岸，無人受傷。
第一三岸巡隊今天表示，經船主協調友船，昨天嘗試拖帶脫困，期間因千洋號船體斷裂，晚間7時18分沉沒於公館漁港外約100公尺海域。
外界擔憂油污恐造成生態破壞，第一三岸巡隊表示，船上約600公升柴油已完成抽除，現場也預置吸油棉片防範污染，後續已通報海洋保育署、航港及環保單位辦理相關處置。
交通部航港局已發布礙航通報，公告沉船位置，提醒附近船舶注意避讓，維護航行安全。
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