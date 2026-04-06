綠島潛水船擱淺拖回斷裂沉沒 船上柴油已抽除

國道3號南向346.9公里處善化路段，昨天下午發生驚險車禍，一輛休旅車疑似駕駛人分心，突然急向左打轉180度、中線車道小轎車及時閃過，但內側白色轎車來不及閃避遭撞，還好兩車都趕快開到路肩，後方駕駛直呼驚險，懷疑肇事者「開到睡著」。

2026-04-06 12:46