快訊

高雄春捲中毒案爆134人送醫 檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

傳蘋果首款折疊iPhone開始試產 預計下半年推出

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

聽新聞
0:00 / 0:00

綠島潛水船擱淺拖回斷裂沉沒 船上柴油已抽除

中央社／ 台東縣6日電

台東綠島鄉一艘載送潛水客的船隻「千洋號」4日返港途中擱淺，船上26人跳船逃生，昨天拖帶過程船體斷裂沉沒。船上約600公升柴油已完成抽除，現場也預置吸油棉片防範污染。

海巡署東部分署第一三岸巡隊說明，綠島籍千洋號兼營娛樂漁業漁船，4日下午3時許進港期間，不慎於公館港嘴左側灘岸擱淺，緊急出動巡防艇協助救援，2名船員及24名潛水客皆平安上岸，無人受傷。

第一三岸巡隊今天表示，經船主協調友船，昨天嘗試拖帶脫困，期間因千洋號船體斷裂，晚間7時18分沉沒於公館漁港外約100公尺海域。

外界擔憂油污恐造成生態破壞，第一三岸巡隊表示，船上約600公升柴油已完成抽除，現場也預置吸油棉片防範污染，後續已通報海洋保育署、航港及環保單位辦理相關處置。

交通部航港局已發布礙航通報，公告沉船位置，提醒附近船舶注意避讓，維護航行安全。

綠島 海巡署

延伸閱讀

再傳陸艇搶灘台灣曾文溪口上岸 槍砲通緝犯逃大陸18年偷渡回台被逮

兩船接連失格...67歲琉球籍老船長捕獲屏東第一鮪6日返港揭曉

廣西潿洲日均500艇出海 遊客極限追堵布氏鯨都帶傷

油價狂飆 漁船公海偷賣補貼油套利

相關新聞

新光三越南西店21歲員工墜樓亡 檢警今相驗後發還遺體

新光三越南西店三館某運動品牌專櫃葉姓員工，昨從該百貨5樓露台墜落1樓地面，送醫不治，檢警今早11時相驗，認定葉男因從高處墜落受創出血死亡，家屬情緒悲痛但對死因無意見，檢方隨即指示發回遺體。

影／太驚險！男童走上國道大卡車迎面而來 警急抓住抱走轉身躲過一劫

國道公路警察局第六公路警察大隊今日上午接獲通報，有一名兒童在國道三號竹林交流道出口匝道逆向往南行走路肩，勤務指揮中心隨即派遣巡邏車前往處置，當下有一台卡車經過，員警立即將其抱起，閃避正行駛於外側車道大貨車，相當驚險。

夫妻坐客廳聊天竟被車撞傷 轎車撞進民宅共4人受傷

一對夫妻坐在家中客廳聊天竟被車撞傷！台中市東勢區東關路四段昨天發生車禍，駕駛不明原因開車撞進路旁民宅，撞破大門後撞傷屋內2人，駕駛、乘客和屋主共4人受傷，屋主與妻正在聊天被撞傷，肇事原因由警方調查中。

影／聯結車撞死行人軀幹斷裂臟器外露 撞擊瞬間曝光疑天雨打滑失控

27歲郭男今天清晨6時許駕駛聯結車行經新北市泰山區新北大道六段與台麗街口時，車輛失控衝撞分隔島撞死1名男行人，接著撞斷號誌桿及消防栓後再撞2名保全，釀1死2傷意外。死者身分及死因將待相驗釐清，而當時撞擊監視器畫面也曝光。

疑天雨路滑釀禍 台東鹿野一車自撞乘客拋飛車外、駕駛受困車內

台東縣鹿野鄉中華路今天清晨發生一起車禍，一輛箱型車疑因天雨路滑失控自撞路樹，強大撞擊力道導致車頭嚴重變形，車內58歲男性乘客被拋飛車外橫躺路面，37歲駕駛則被困在擠壓變形的駕駛座內無法脫身，此起事故共造人兩人受傷送醫急救。

國三休旅車疑駕駛分心突失控打轉180度 衝撞內車道轎車

國道3號南向346.9公里處善化路段，昨天下午發生驚險車禍，一輛休旅車疑似駕駛人分心，突然急向左打轉180度、中線車道小轎車及時閃過，但內側白色轎車來不及閃避遭撞，還好兩車都趕快開到路肩，後方駕駛直呼驚險，懷疑肇事者「開到睡著」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。