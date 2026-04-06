國三休旅車疑駕駛分心突失控打轉180度 衝撞內車道轎車

國道3號南向346.9公里處善化路段，昨天下午發生驚險車禍，一輛休旅車疑似駕駛人分心，突然急向左打轉180度、中線車道小轎車及時閃過，但內側白色轎車來不及閃避遭撞，還好兩車都趕快開到路肩，後方駕駛直呼驚險，懷疑肇事者「開到睡著」。

後方駕駛將行車記錄器畫面貼上網表示，國道三號南下新化系統前，「感覺像是開到睡著，突然覺得行車記錄器非常重要」。

行車記錄器畫面如下，由/liang_9205提供。

國道八隊警方表示，行駛於外側車道駕駛自述「因恍神」急踩煞車後失控，撞擊行駛內側車道小車肇事。車輛發生後即移至路肩，並盡速離開以免後續風險，雙方傍晚到善化分隊報案。雙方事故迅速安全離開現場避免二次事故。

警方表示，車輛故障或輕微事故無人傷亡、車能動時，應遵循「開、放、離、撥、拍、移、等」原則：開啟閃燈、後方放警示牌、人員撤離、撥110、拍照採證，最後將車輛移至安全處所，以避免二次事故並確保安全。

尤其開車行駛國道要隨時注意車前狀況並專注前方路況，遠距離開車前一天務必充足睡眠，確保行車安全，切勿疲勞駕駛、勿超速、勿飲酒駕車。「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

休旅車疑駕駛分心突失控、打轉180度 衝撞內車道轎車。圖／liang_9205提供

休旅車疑駕駛分心突失控、打轉180度 衝撞內車道轎車。圖／liang_9205提供