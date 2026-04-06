桃園火舞表演驚魂！女舞者滑倒裙擺燒起來 觀眾嚇傻幸無大礙

桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會主辦的「2026桃園信仰生活節-神遊春巡」活動，4日在大溪廣澤宮及八德藝文廣場登場，表演團體「即將成真火舞團」受邀在八德藝文廣場演出，過程卻發生意外，1名女舞者在點火時不慎踩到地面油漬滑倒，手持火把瞬間引燃裙擺，下半身遭火吻，滿場觀眾嚇傻，所幸女舞者就醫後評估無大礙。

據了解，當時1名女舞者先在天幕下方演出，另名女舞者進場後，沿著演出中的女舞者周圍噴灑半圈油漬，準備點燃火圈增添氣氛，豈料她手持火把準備點火之際，不慎踩到油漬滑倒，手中火把瞬間引燃火勢，下半身遭火吻，她連忙跑開，不斷拍打著火的裙擺及腳部，過程中未見工作人員上前協助滅火，滿場觀眾目睹這一幕都嚇傻，事後有民眾將過程拍下PO網，直呼「希望女舞者沒事」。

即將成真火舞團今透過聲明表示，當日因天候不穩，現場地面受雨勢影響較為濕滑，演員於演出移動過程中不慎滑倒，進而引發意外，事件發生當下，演員已於第一時間依訓練流程迅速退至後台，隨即進行降溫與後續處置。

舞團表示，該名演員已前往急診就醫，經醫師評估為受傷後處置得宜，無需住院，已返家休養並進行傷口照護，後續亦安排門診追蹤，整體狀況穩定；舞團一向高度重視演出安全，此次因氣候造成意外事件也將作為重要檢視，未來將進一步強化天候與場地條件評估機制，並優化相關安全與應變措施，以確保演出與人員安全。

桃園市消防局未接獲現場報案。文化局表示，經了解，女舞者於第一時間立即就醫處置，經評估並無大礙，已返家休息，文化局也在第一時間表達慰問之意，希望舞者一切平安。未來在各項演出活動，文化局希望主辦單位能夠詳加評估各項演出條件和環境，以及現場緊急應變措施，以保障演出人員的安全。