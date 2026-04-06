快訊

高雄春捲中毒案爆134人送醫 檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

傳蘋果首款折疊iPhone開始試產 預計下半年推出

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園火舞表演驚魂！女舞者滑倒裙擺燒起來 觀眾嚇傻幸無大礙

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會主辦的「2026桃園信仰生活節-神遊春巡」活動，4日在大溪廣澤宮及八德藝文廣場登場，表演團體「即將成真火舞團」受邀在八德藝文廣場演出，過程卻發生意外，1名女舞者在點火時不慎踩到地面油漬滑倒，手持火把瞬間引燃裙擺，下半身遭火吻，滿場觀眾嚇傻，所幸女舞者就醫後評估無大礙。

據了解，當時1名女舞者先在天幕下方演出，另名女舞者進場後，沿著演出中的女舞者周圍噴灑半圈油漬，準備點燃火圈增添氣氛，豈料她手持火把準備點火之際，不慎踩到油漬滑倒，手中火把瞬間引燃火勢，下半身遭火吻，她連忙跑開，不斷拍打著火的裙擺及腳部，過程中未見工作人員上前協助滅火，滿場觀眾目睹這一幕都嚇傻，事後有民眾將過程拍下PO網，直呼「希望女舞者沒事」。

即將成真火舞團今透過聲明表示，當日因天候不穩，現場地面受雨勢影響較為濕滑，演員於演出移動過程中不慎滑倒，進而引發意外，事件發生當下，演員已於第一時間依訓練流程迅速退至後台，隨即進行降溫與後續處置。

舞團表示，該名演員已前往急診就醫，經醫師評估為受傷後處置得宜，無需住院，已返家休養並進行傷口照護，後續亦安排門診追蹤，整體狀況穩定；舞團一向高度重視演出安全，此次因氣候造成意外事件也將作為重要檢視，未來將進一步強化天候與場地條件評估機制，並優化相關安全與應變措施，以確保演出與人員安全。

桃園市消防局未接獲現場報案。文化局表示，經了解，女舞者於第一時間立即就醫處置，經評估並無大礙，已返家休息，文化局也在第一時間表達慰問之意，希望舞者一切平安。未來在各項演出活動，文化局希望主辦單位能夠詳加評估各項演出條件和環境，以及現場緊急應變措施，以保障演出人員的安全。

「2026桃園信仰生活節」日前舉辦活動，1名女舞者在點火時，疑似踩到地上油漬滑倒，下半身遭火吻，滿場觀眾目睹嚇傻，所幸女舞者就醫後經評估無大礙。圖／取自臉書爆料公社
「2026桃園信仰生活節」日前舉辦活動，1名女舞者在點火時，疑似踩到地上油漬滑倒，下半身遭火吻，滿場觀眾目睹嚇傻，所幸女舞者就醫後經評估無大礙。圖／取自臉書爆料公社

文化局 桃園 舞團

延伸閱讀

桃園男酒醉當街持西瓜刀揮舞嚇壞路人 6警出動壓制送辦

桃園某高中深夜竄火光？消防爬梯揭烏龍：僅是教室橘燈

相關新聞

新光三越南西店21歲員工墜樓亡 檢警今相驗後發還遺體

新光三越南西店三館某運動品牌專櫃葉姓員工，昨從該百貨5樓露台墜落1樓地面，送醫不治，檢警今早11時相驗，認定葉男因從高處墜落受創出血死亡，家屬情緒悲痛但對死因無意見，檢方隨即指示發回遺體。

影／太驚險！男童走上國道大卡車迎面而來 警急抓住抱走轉身躲過一劫

國道公路警察局第六公路警察大隊今日上午接獲通報，有一名兒童在國道三號竹林交流道出口匝道逆向往南行走路肩，勤務指揮中心隨即派遣巡邏車前往處置，當下有一台卡車經過，員警立即將其抱起，閃避正行駛於外側車道大貨車，相當驚險。

夫妻坐客廳聊天竟被車撞傷 轎車撞進民宅共4人受傷

一對夫妻坐在家中客廳聊天竟被車撞傷！台中市東勢區東關路四段昨天發生車禍，駕駛不明原因開車撞進路旁民宅，撞破大門後撞傷屋內2人，駕駛、乘客和屋主共4人受傷，屋主與妻正在聊天被撞傷，肇事原因由警方調查中。

影／聯結車撞死行人軀幹斷裂臟器外露 撞擊瞬間曝光疑天雨打滑失控

27歲郭男今天清晨6時許駕駛聯結車行經新北市泰山區新北大道六段與台麗街口時，車輛失控衝撞分隔島撞死1名男行人，接著撞斷號誌桿及消防栓後再撞2名保全，釀1死2傷意外。死者身分及死因將待相驗釐清，而當時撞擊監視器畫面也曝光。

疑天雨路滑釀禍 台東鹿野一車自撞乘客拋飛車外、駕駛受困車內

台東縣鹿野鄉中華路今天清晨發生一起車禍，一輛箱型車疑因天雨路滑失控自撞路樹，強大撞擊力道導致車頭嚴重變形，車內58歲男性乘客被拋飛車外橫躺路面，37歲駕駛則被困在擠壓變形的駕駛座內無法脫身，此起事故共造人兩人受傷送醫急救。

國三休旅車疑駕駛分心突失控打轉180度 衝撞內車道轎車

國道3號南向346.9公里處善化路段，昨天下午發生驚險車禍，一輛休旅車疑似駕駛人分心，突然急向左打轉180度、中線車道小轎車及時閃過，但內側白色轎車來不及閃避遭撞，還好兩車都趕快開到路肩，後方駕駛直呼驚險，懷疑肇事者「開到睡著」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。