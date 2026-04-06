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88歲老翁掃墓獨自去找藥草失聯 警消動員2小時找到人化解危機
88歲江姓老翁和家人到新北市貢寮區第9公墓掃墓時，獨自去附近找藥草，遲遲未返回會合。家人因找不到人，內心焦急並報案，警、消合力搜尋，警方後來發現老翁倒在公墓山下台2線路旁，通知他的兒子來接他回家，化解危機。
瑞芳警分局今天表示，昨天上午10時許接到江姓男子報案，指他和他的爸爸到貢寮區田寮洋街的第9公墓掃墓時，他的爸爸說要到附近採集草藥，後來發現他沒有回來墓地會合，家人在公墓一帶尋找，因為公墓地區地形起伏、岔路又多，看不到江父的蹤影，擔心迷路並發生危險，向警方報案求援。
瑞芳警分局貢寮分駐所長賴文東在第一時間，帶領警員吳少棠等人到場，在公墓及周邊山區協助找人，警方也通報消防局，派遣警 、義消入搜尋行列。貢寮分駐所警員楊育修同步調閱第9公墓一帶路口監視器畫面，尋找江姓老翁的行蹤。
貢寮區第9公墓位在台2線上方的山坡地，警方研判老翁最後有可能會走到台2線步行回家，所以也沿台2線找人。昨天中午12時45分左右許，發現江姓老翁倒在台2線，一輛停放路旁的轎車旁。員警上前關心，確認他意識清楚，也沒有明顯外傷，通知他的兒子到場，接他回家休息。
警方提醒民眾，山區與公墓一帶環境複雜，長者外出應盡量有人陪同，並攜帶聯絡方式或定位設備，一旦走失有助及早找到人，避免類似的事件發生。本案在警消與地方力量通力合作下迅速尋回失聯長者，不僅展現即時應變能力，也讓家屬終於放下心中大石。
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