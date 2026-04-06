影／騎車被逼車檢舉警方卻不舉發 騎士不滿怒嗆警方解釋了

一名男子日前騎機車載幼童經台中市梧棲區，疑被一輛轎車由後靠很近再超車，轎車未打方向燈，二車距離近，男子安全帽有行車紀錄器，他將畫面交警方並檢舉，警方調查後不舉發；男子上網怒嗆，原來在台中，對著載幼童的機車逼車是合法的。

清水警分局今天說明，經檢視上傳影片內容，有關涉及違反道交條例第43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」俗稱「逼車」之規定，解釋上行為人主觀應具有一定程度之惡意性，且該行為客觀上需有重大違害交通安全情形時，才能依本條規定。這件駕駛人提供的行車影片，尚難認定有逼車行為。

警方呼籲，駕駛汽機車時應遵守交通規則，遇有行車糾紛時亦應將車輛於路旁停妥後，再報警請求協助，以維護自己及他人生命財產安全。

騎車男子將行車影像PO在Threads引起討論，多位網友說，畫面中轎車由後超車時太靠近機車，超車後立即開到機車行駛的車道，感覺也很靠近更危險，也有網友發現轎車駕駛超車時沒打方向燈，警方表示，如果有違規行為經檢舉會開罰。