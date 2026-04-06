高雄賣場女廁牆有孔洞網友怒「偷拍被雷劈」 警方調查：是螺絲釘孔

高市一名年輕女子日前在楠梓區某連鎖大賣場女廁上廁所，發現牆壁有疑似裝針孔孔洞，懷疑有人想偷拍，用衛生紙塞洞並告知服務人員，後將過程PO網，引起不少女性同仇敵愾，有網友「祝偷拍的人被雷劈」；警方到場查證，發現是螺絲釘，虛驚一場。

網路社群Threads昨有網友貼文附照片指，在楠梓區某大賣場一樓女廁蹲式第二間上廁所時，發現疑似被裝設針孔的孔洞，已經用衛生紙塞起來並告知服務人員，不知檢查結果怎麼樣，只是先拍上來讓大家都留意，呼籲有上過的廁所的人要注意。

有網友回應，「希望有人可以好好查清楚是誰幹的壞事，偷拍的人會被雷劈」；有網友安慰原PO，「無論是不是針孔都謝謝您發文提醒保護女生」。

轄區楠梓警分局得知PO文，攜帶設備前往賣場廁所檢視，後確認該孔洞係隔壁隔間為附掛衛生紙筒所釘的螺絲釘位置，因螺絲過長引發疑慮，現場未發現偷拍設備、訊號或線路，所幸只是虛驚一場。

原PO隨後也貼文敘明，指造成了這麼大的騷動，幸好最後是誤會一場，很感謝大家對偷拍事件的重視，希望未來上廁所不需要疑神疑鬼。

高市一名年輕女子在楠梓區某連鎖大賣場女廁，發現牆壁有疑似裝針孔孔洞，懷疑有人想偷拍，警方查證證實是螺絲釘。記者石秀華／翻攝

高市一名年輕女子在楠梓區某連鎖大賣場女廁，發現牆壁有疑似裝針孔孔洞，懷疑有人想偷拍，警方查證證實是螺絲釘。記者石秀華／翻攝

高市一名年輕女子在楠梓區某連鎖大賣場女廁，發現牆壁有疑似裝針孔孔洞，懷疑有人想偷拍，警方查證證實是螺絲釘。記者石秀華／翻攝