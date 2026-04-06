老翁掃墓採草藥迷途失聯 新北瑞芳警2小時尋回

88歲江姓老翁昨天到新北市貢寮區掃墓，為了採集草藥迷途失聯，警消展開搜尋，幸好在2小時左右於仁和路發現老翁倒臥路旁，所幸意識清楚沒有明顯外傷。

警方昨天上午10時許接獲江姓男子報案，指父親江姓老翁在貢寮區田寮洋街第9公墓掃墓時說要到附近採草藥，沒想到30分鐘後失去蹤影。由於墓區地形起伏且岔路多，加上周邊鄰近山區與濱海道路，家屬在公墓遍尋不著，擔心江姓老翁發生危險，趕緊向警方求援。

新北市警察局瑞芳分局貢寮分駐所所長賴文東率員趕到現場，員警吳少棠等人分頭在公墓與周邊山區巡查，員警楊育修則負責調閱路口監視器畫面，警方並同步通報消防單位與義消加入搜尋。

警方研判老翁可能沿著濱海公路走回瑞芳住家，經持續擴大範圍，中午12時45分許，在貢寮區仁和路發現江姓老翁倒臥路旁，一度被停放車輛遮蔽而險象環生，所幸江姓老翁意識清楚且沒有外傷，經聯繫家屬到場指認後護送返回分駐所休息。

警方今天表示，掃墓期間山區與公墓環境複雜，長者外出應盡量有人陪同，並攜帶聯絡方式或定位設備，以避免類似情形發生。