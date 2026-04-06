以色列夫婦中橫遇土石流驚魂 宜蘭警深夜冒雨救援化身溫暖守護者

來台觀光的以色列籍夫婦前晚行經中橫宜蘭支線，受困於土石流泥淖中，荒野暗夜裡驚恐萬分；宜蘭三星警分局獲報後冒雨漏夜馳援，不僅協助車輛脫困，更提供熱食安置，讓歷經生死關頭的外籍遊客感動大讚：「台灣警察是旅途中最溫暖的守護者！」

三星警分局今天表示，南山派出所於4月4日晚間9時許接獲緊急報案，一對分別為36歲與35歲的以色列籍夫婦，當晚駕駛租賃轎車由台中梨山出發，欲前往大同鄉玉蘭地區民宿過夜。不料行經台7甲線35.9公里處（南山路段）時，山區降下強烈間歇性大雨，造成路面坍方湧入大量泥石。

丈夫在驚險閃避滾落土石的過程中，因視線極差且人生地不熟，車輪不慎陷入深層泥淖，車輛動彈不得。面對周遭漆黑荒涼、大雨傾盆且土石持續滑落的慘況，兩人在車內感到恐慌，深怕後續發生更大規模坍方，這場旅途瞬間成了暗夜驚魂。

警方獲報後，南山派出所副所長張文欽、警員蔡欣峯火速趕往現場，救援過程中，消防局先行將受困兩人救出並帶回派出所，警方隨即遞上熱飲與點心讓他們果腹、恢復體力。

張文欽安置好遊客後，深夜22時再度返回險境，會同交通部公路局養護單位及拖吊業者，風雨中指揮調度，歷經一番周折，終於成功將受困的租賃車拖離坍方區。

兩位以色列遊客獲救後，對於台灣警消及路政單位在深夜風雨中的積極效率與細心關懷，深感敬佩，臨行前頻頻致謝。三星分局提醒民眾，山區雨後極易發生土石流及坍方，民眾非必要請勿前往，若遇緊急狀況應保持冷靜，並撥打110尋求協助。

來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供

來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻頻頻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供

來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供