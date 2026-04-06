快訊

高雄春捲中毒案爆134人送醫 檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

傳蘋果首款折疊iPhone開始試產 預計下半年推出

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列夫婦中橫遇土石流驚魂 宜蘭警深夜冒雨救援化身溫暖守護者

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

來台觀光的以色列籍夫婦前晚行經中橫宜蘭支線，受困於土石流泥淖中，荒野暗夜裡驚恐萬分；宜蘭三星警分局獲報後冒雨漏夜馳援，不僅協助車輛脫困，更提供熱食安置，讓歷經生死關頭的外籍遊客感動大讚：「台灣警察是旅途中最溫暖的守護者！」

三星警分局今天表示，南山派出所於4月4日晚間9時許接獲緊急報案，一對分別為36歲與35歲的以色列籍夫婦，當晚駕駛租賃轎車由台中梨山出發，欲前往大同鄉玉蘭地區民宿過夜。不料行經台7甲線35.9公里處（南山路段）時，山區降下強烈間歇性大雨，造成路面坍方湧入大量泥石。

丈夫在驚險閃避滾落土石的過程中，因視線極差且人生地不熟，車輪不慎陷入深層泥淖，車輛動彈不得。面對周遭漆黑荒涼、大雨傾盆且土石持續滑落的慘況，兩人在車內感到恐慌，深怕後續發生更大規模坍方，這場旅途瞬間成了暗夜驚魂。

警方獲報後，南山派出所副所長張文欽、警員蔡欣峯火速趕往現場，救援過程中，消防局先行將受困兩人救出並帶回派出所，警方隨即遞上熱飲與點心讓他們果腹、恢復體力。

張文欽安置好遊客後，深夜22時再度返回險境，會同交通部公路局養護單位及拖吊業者，風雨中指揮調度，歷經一番周折，終於成功將受困的租賃車拖離坍方區。

兩位以色列遊客獲救後，對於台灣警消及路政單位在深夜風雨中的積極效率與細心關懷，深感敬佩，臨行前頻頻致謝。三星分局提醒民眾，山區雨後極易發生土石流及坍方，民眾非必要請勿前往，若遇緊急狀況應保持冷靜，並撥打110尋求協助。

來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供
來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供

來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻頻頻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供
來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻頻頻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供

來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供
來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供

來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻頻頻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供
來自以色列夫婦開車在中橫遇土石流，車子深陷泥淖，暗夜驚魂中，所幸警方出面冒雨救援，夫妻頻頻感謝員警化身為旅途溫暖的守護者。圖／警方提供

中橫 土石流 以色列 宜蘭

延伸閱讀

影／清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

桃園龜山大坑路邊坡土石滑落 員警交管市府搶修

影／下大雨樹及電桿倒車道 東勢往谷關交通已搶通

影／風雨夜老翁逆向牽車走快車道 台中警護送人車脫險

相關新聞

新光三越南西店21歲員工墜樓亡 檢警今相驗後發還遺體

新光三越南西店三館某運動品牌專櫃葉姓員工，昨從該百貨5樓露台墜落1樓地面，送醫不治，檢警今早11時相驗，認定葉男因從高處墜落受創出血死亡，家屬情緒悲痛但對死因無意見，檢方隨即指示發回遺體。

影／太驚險！男童走上國道大卡車迎面而來 警急抓住抱走轉身躲過一劫

國道公路警察局第六公路警察大隊今日上午接獲通報，有一名兒童在國道三號竹林交流道出口匝道逆向往南行走路肩，勤務指揮中心隨即派遣巡邏車前往處置，當下有一台卡車經過，員警立即將其抱起，閃避正行駛於外側車道大貨車，相當驚險。

夫妻坐客廳聊天竟被車撞傷 轎車撞進民宅共4人受傷

一對夫妻坐在家中客廳聊天竟被車撞傷！台中市東勢區東關路四段昨天發生車禍，駕駛不明原因開車撞進路旁民宅，撞破大門後撞傷屋內2人，駕駛、乘客和屋主共4人受傷，屋主與妻正在聊天被撞傷，肇事原因由警方調查中。

影／聯結車撞死行人軀幹斷裂臟器外露 撞擊瞬間曝光疑天雨打滑失控

27歲郭男今天清晨6時許駕駛聯結車行經新北市泰山區新北大道六段與台麗街口時，車輛失控衝撞分隔島撞死1名男行人，接著撞斷號誌桿及消防栓後再撞2名保全，釀1死2傷意外。死者身分及死因將待相驗釐清，而當時撞擊監視器畫面也曝光。

疑天雨路滑釀禍 台東鹿野一車自撞乘客拋飛車外、駕駛受困車內

台東縣鹿野鄉中華路今天清晨發生一起車禍，一輛箱型車疑因天雨路滑失控自撞路樹，強大撞擊力道導致車頭嚴重變形，車內58歲男性乘客被拋飛車外橫躺路面，37歲駕駛則被困在擠壓變形的駕駛座內無法脫身，此起事故共造人兩人受傷送醫急救。

國三休旅車疑駕駛分心突失控打轉180度 衝撞內車道轎車

國道3號南向346.9公里處善化路段，昨天下午發生驚險車禍，一輛休旅車疑似駕駛人分心，突然急向左打轉180度、中線車道小轎車及時閃過，但內側白色轎車來不及閃避遭撞，還好兩車都趕快開到路肩，後方駕駛直呼驚險，懷疑肇事者「開到睡著」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。