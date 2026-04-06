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影／清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里今天凌晨發生一起死亡車禍，一名女騎士騎車行經中正路時與聯結車發生碰撞，女子倒地後遭捲入車輪下輾壓受困，警消獲報到場搶救，但將人拖出時，明顯已無生命跡象，詳細發生經過及肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

南投縣消防局指出，今天凌晨2時許獲報中正路發生車禍事故，且有人員被壓在車下，當下立刻調遣器材車、救護車前往搶救，到場發現一名騎士遭遭全聯結車壓困，立即使用重型救援推頂器材將全聯結車頂起，但將她救出時已明顯死亡。

警方調查，死者為20歲白姓女子，她今天凌晨2時許騎車由埔里往武界方向行駛，但行經中正路與中正路60巷口時，與35歲余男所駕駛的營業大貨曳引車發生碰撞，白女連人帶車倒地後，遭到曳引車輾壓，當場死亡，後續未送醫。

埔里警分局表示，經酒測，余姓駕駛酒測值為0，女騎士因死亡無法實施酒測，獲報該起事故後，已完成現場測繪、蒐證，也有通報鑑識人員到場，後續報請檢察官相驗，並調閱行車紀錄器及周邊相關影像，進一步調查釐清事發經過及肇因。

警方也提醒，近日天氣多雨，路面濕滑，夜間行車務必減速慢行，注意車前狀況，以確保行車安全。

南投埔里今發生死亡車禍，女騎士行經中正路時與聯結車發生碰撞，倒地後遭捲入車輪下，當場死亡。圖／民眾提供
南投埔里今發生死亡車禍，女騎士行經中正路時與聯結車發生碰撞，倒地後遭捲入車輪下，當場死亡。圖／民眾提供

南投埔里今發生死亡車禍，女騎士行經中正路時與聯結車發生碰撞，倒地後遭捲入車輪下，當場死亡。圖／民眾提供
南投埔里今發生死亡車禍，女騎士行經中正路時與聯結車發生碰撞，倒地後遭捲入車輪下，當場死亡。圖／民眾提供

南投埔里今發生死亡車禍，女騎士行經中正路時與聯結車發生碰撞，倒地後遭捲入車輪下，當場死亡。圖／民眾提供
南投埔里今發生死亡車禍，女騎士行經中正路時與聯結車發生碰撞，倒地後遭捲入車輪下，當場死亡。圖／民眾提供

中正路 車禍 埔里 機車騎士 南投縣

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