1717路公車到站突冒煙起火 司機「下車喘口氣」幸運避劫

楊姓司機今早7時許駕駛1717路公車從新北市金山區載客到台北市，抵達中正區公園路上的終點站後下車稍作休息，不料車輛突然冒煙起火，所幸警、消獲報到場撲救，確認現場無人傷亡，確切起火原因待查。

警方調查，楊男今早駕駛1717路公車從新北市金山區出發載客，約上午7時許抵達台北市中正區公園路上的終點站，到站後下車稍作休息，未料車輛突然冒出濃煙，不久更竄出火舌，消防人員獲報到場撲救，滅火後確認現場無人受傷。

警方表示，轄區警方獲報立即派員到場查處，實施交通疏導措施避免影響車流或發生二次事故，協助維持周邊秩序，至於車輛確切起火原因，則有待進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人平時應加強車輛保養檢查，如發現異常應立即停車處置並通報相關單位，以確保行車安全。

警、消獲報到場撲救，確認現場無人傷亡，確切起火原因待查。圖／讀者提供

楊姓司機今早7時許駕駛1717路公車從新北市金山區載客到台北市，抵達中正區公園路上的終點站後下車稍作休息，不料車輛突然冒煙起火。圖／讀者提供