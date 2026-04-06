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桃園信仰生活節「火舞表演出意外」 女滑倒慘遭烈火紋身

桃園電子報／ 桃園電子報

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女演員準備登場表演時，不慎滑倒，導致下半身沾到油，當場起火。圖：翻攝自爆料公社

桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會主辦之「2026桃園信仰生活節－神遊春巡」活動4日在大溪廣澤宮及八德藝文廣場登場，知名表演團體「即將成真火舞團」受邀在八德藝文廣場演出，過程卻爆發女演員遭烈火紋身的意外。據悉，該名女演員準備登場表演時，不慎滑倒，導致下半身沾到油，當場起火。對此，即將成真火舞團回應，事件發生當下，演員已於第一時間依訓練流程迅速退至後台，且隨即進行降溫與後續處置，送醫治療後無大礙。

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女演員已於第一時間依訓練流程迅速退至後台，且隨即進行降溫與後續處置，送醫治療後無大礙。圖：翻攝自爆料公社

即將成真火舞團說明，當日因天候不穩，現場地面受雨勢影響較為濕滑，演員於演出移動過程中不慎滑倒，進而引發意外。事件發生當下，演員已於第一時間依訓練流程迅速退至後台，且隨即進行降溫與後續處置。該名演員已於昨日前往急診就醫，經醫師評估為受傷後處置得宜，無需住院，已返家休養並進行傷口照護，後續亦已安排門診追蹤，整體狀況穩定，無大礙。即將成真火舞團一向高度重視演出安全。此次因氣候造成意外事件也將作為重要檢視，未來將進一步強化天候與場地條件評估機制，並優化相關安全與應變措施，以確保演出與人員安全。感謝主辦單位的即時協助，以及各界的關心與支持。

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當日因天候不穩，現場地面受雨勢影響較為濕滑，女演員於演出移動過程中不慎滑倒，進而引發意外。圖：翻攝自臉書

文化局表示，據了解，女演員於第一時間立即就醫處置，經評估並無大礙，已返家休息。文化局在第一時間表達慰問之意，希望舞者一切平安。未來各項演出活動，文化局希望主辦單位能夠詳加評估各項演出條件和環境，以及現場緊急應變措施，以保障演出人員的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園信仰生活節「火舞表演出意外」 女滑倒慘遭烈火紋身

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