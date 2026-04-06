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新竹城隍廟前男女走斑馬線仍遭撞「貼車頭」警：最高罰3萬6

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

一對男女昨天下午2時許穿越新竹城隍廟前斑馬線時，遭一輛銀色休旅車迎面撞上，男子在撞擊瞬間整個人被頂起、重重摔上引擎蓋，畫面驚險萬分，引發熱議。警方表示，目前尚未接獲報案，但駕駛行為已違規，最重可開罰3萬6000元並吊扣駕照。

有網友在臉書「爆料公社」貼出畫面，事發當時一對男女正緩步通過行人穿越道（斑馬線），未料一輛銀色休旅車竟未減速禮讓行人，直接撞上正在過馬路的這對男女，男子整個人被拋起壓上車頭，身體重重貼在引擎蓋上，女子也被撞得踉蹌後退。原PO表示：「被撞的火很大，開車的看起來是60多歲的夫妻 他們一直道歉」。

行車紀錄器畫面被上傳網路後，引發兩派網友論戰。有網友痛批駕駛視線不良、反應遲緩，質疑是否因車窗過黑或高齡影響判斷能力，直言「這次是撞人，下次可能更嚴重」；也有人反過來提醒行人，認為即便擁有路權，仍應提高警覺，「法規贏了不代表安全」。

警方表示，本案尚未接獲民眾報案，依據道路交通管理處罰條例第44條規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200以上、6000元以下罰鍰；因而肇事致人受傷者，處1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年。

此外，一般汽、機車未禮讓行人未肇事，則處1200至6000元罰鍰；涉及「肇事」應處1萬8000至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1至2年。

警方呼籲，車輛駕駛人行近路口時應提高警覺，務必「慢看停、禮讓行人優先」，並遵守交通法規，竹市警一分局持續加強取締「車輛不停讓行人」，現行執法標準為汽車前懸、機車前輪進入行人穿越道線，若與行人行進方向距離「不足3公尺」（約1個車道寬），即構成違規，請用路人注意並共同提升交通安全。

一對男女昨天下午2時許穿越新竹城隍廟前斑馬線時，遭一輛銀色休旅車迎面撞上，男子在撞擊瞬間整個人被頂起、重重摔上引擎蓋，女子也被撞得踉蹌後退，畫面驚險萬分。圖／取自臉書「爆料公社」
一對男女昨天下午2時許穿越新竹城隍廟前斑馬線時，遭一輛銀色休旅車迎面撞上，男子在撞擊瞬間整個人被頂起、重重摔上引擎蓋，女子也被撞得踉蹌後退，畫面驚險萬分。圖／取自臉書「爆料公社」

有網友在臉書「爆料公社」貼出畫面，事發當時一對男女正緩步通過行人穿越道（斑馬線），未料一輛銀色休旅車竟未減速禮讓行人，直接撞上正在過馬路的男女。圖／取自臉書「爆料公社」
有網友在臉書「爆料公社」貼出畫面，事發當時一對男女正緩步通過行人穿越道（斑馬線），未料一輛銀色休旅車竟未減速禮讓行人，直接撞上正在過馬路的男女。圖／取自臉書「爆料公社」

行人 車禍 斑馬線

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