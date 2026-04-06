塞車走慢車道高雄轎車擦撞他車後照鏡裝沒事 網酸：技術差還肇逃

高雄市一輛轎車上月底行經楠梓區軍校路時，見前方大塞車，改走慢車道，不慎擦撞停在路邊的車輛後照鏡，駕駛裝沒事駛離現場，肇事過程被PO網，網友狠酸「行駛慢車道就算了，技術還那麼差，還肇事逃逸」。

網路社群「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，影片中地點位於楠梓區軍校路，當時車道大塞車，只見一輛灰色轎車改行駛慢車道，因慢車道狹窄，不慎擦撞停在路邊一輛紅色轎車，導致紅車的後照鏡破碎掉落。

當時駕駛未停車查看，直接駛離現場，過程被他車行車記錄器錄下PO網；網友批評駕駛，「行駛慢車道就算了，技術還那麼差，還肇事逃逸」、「汽車過得去叫車道，過不去叫車縫」、「塞車就變機車」。

有網友認為，「受害車違停人行道被撞活該」、「兩輛車後照鏡都被撞是耳朵對決」、「雙寶」。

轄區楠梓警分局指出，該起車禍事故發生在3月30日上午8時許，一輛轎車行經楠梓區軍校路碰撞路旁轎車後照鏡肇事後離去。

警方表示，尚未接獲相關報案，將主動聯繫雙方車主釐清肇責，再依道路交通管理處罰條例第62條1項「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元至3000元罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，製單舉發。

高市一輛轎車上月底在楠梓區軍校路慢車道，擦撞路邊車輛後照鏡，駕駛肇逃。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

高市一輛轎車上月底在楠梓區軍校路慢車道，擦撞路邊車輛後照鏡，駕駛肇逃。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」