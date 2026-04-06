快訊

高雄春捲中毒案爆134人送醫 檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

傳蘋果首款折疊iPhone開始試產 預計下半年推出

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

聽新聞
0:00 / 0:00

塞車走慢車道高雄轎車擦撞他車後照鏡裝沒事 網酸：技術差還肇逃

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛轎車上月底行經楠梓區軍校路時，見前方大塞車，改走慢車道，不慎擦撞停在路邊的車輛後照鏡，駕駛裝沒事駛離現場，肇事過程被PO網，網友狠酸「行駛慢車道就算了，技術還那麼差，還肇事逃逸」。

網路社群「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，影片中地點位於楠梓區軍校路，當時車道大塞車，只見一輛灰色轎車改行駛慢車道，因慢車道狹窄，不慎擦撞停在路邊一輛紅色轎車，導致紅車的後照鏡破碎掉落。

當時駕駛未停車查看，直接駛離現場，過程被他車行車記錄器錄下PO網；網友批評駕駛，「行駛慢車道就算了，技術還那麼差，還肇事逃逸」、「汽車過得去叫車道，過不去叫車縫」、「塞車就變機車」。

有網友認為，「受害車違停人行道被撞活該」、「兩輛車後照鏡都被撞是耳朵對決」、「雙寶」。

轄區楠梓警分局指出，該起車禍事故發生在3月30日上午8時許，一輛轎車行經楠梓區軍校路碰撞路旁轎車後照鏡肇事後離去。

警方表示，尚未接獲相關報案，將主動聯繫雙方車主釐清肇責，再依道路交通管理處罰條例第62條1項「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元至3000元罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，製單舉發。

高市一輛轎車上月底在楠梓區軍校路慢車道，擦撞路邊車輛後照鏡，駕駛肇逃。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一輛轎車上月底在楠梓區軍校路慢車道，擦撞路邊車輛後照鏡，駕駛肇逃。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

高市一輛轎車上月底在楠梓區軍校路慢車道，擦撞路邊車輛後照鏡，駕駛肇逃。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一輛轎車上月底在楠梓區軍校路慢車道，擦撞路邊車輛後照鏡，駕駛肇逃。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

高市一輛轎車上月底在楠梓區軍校路慢車道，擦撞路邊車輛後照鏡，駕駛肇逃。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一輛轎車上月底在楠梓區軍校路慢車道，擦撞路邊車輛後照鏡，駕駛肇逃。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

車禍 高雄市 車道 塞車

延伸閱讀

泰山1死2傷嚴重車禍 聯結車撞行人軀幹斷裂臟器外露 2保全掛彩

酒測值1.44！三義鄉公所外包觀光巴士涉酒駕肇事 鄉長怒斥太離譜

影／驚魂！宜蘭葫蘆堵橋白車高速逆向險對撞 網友怒批垃圾三寶

高雄通緝犯遇警攔查逃逸 棄車翻越死巷圍牆糗卡防火巷水溝畫面曝

相關新聞

新光三越南西店21歲員工墜樓亡 檢警今相驗後發還遺體

新光三越南西店三館某運動品牌專櫃葉姓員工，昨從該百貨5樓露台墜落1樓地面，送醫不治，檢警今早11時相驗，認定葉男因從高處墜落受創出血死亡，家屬情緒悲痛但對死因無意見，檢方隨即指示發回遺體。

影／太驚險！男童走上國道大卡車迎面而來 警急抓住抱走轉身躲過一劫

國道公路警察局第六公路警察大隊今日上午接獲通報，有一名兒童在國道三號竹林交流道出口匝道逆向往南行走路肩，勤務指揮中心隨即派遣巡邏車前往處置，當下有一台卡車經過，員警立即將其抱起，閃避正行駛於外側車道大貨車，相當驚險。

夫妻坐客廳聊天竟被車撞傷 轎車撞進民宅共4人受傷

一對夫妻坐在家中客廳聊天竟被車撞傷！台中市東勢區東關路四段昨天發生車禍，駕駛不明原因開車撞進路旁民宅，撞破大門後撞傷屋內2人，駕駛、乘客和屋主共4人受傷，屋主與妻正在聊天被撞傷，肇事原因由警方調查中。

影／聯結車撞死行人軀幹斷裂臟器外露 撞擊瞬間曝光疑天雨打滑失控

27歲郭男今天清晨6時許駕駛聯結車行經新北市泰山區新北大道六段與台麗街口時，車輛失控衝撞分隔島撞死1名男行人，接著撞斷號誌桿及消防栓後再撞2名保全，釀1死2傷意外。死者身分及死因將待相驗釐清，而當時撞擊監視器畫面也曝光。

疑天雨路滑釀禍 台東鹿野一車自撞乘客拋飛車外、駕駛受困車內

台東縣鹿野鄉中華路今天清晨發生一起車禍，一輛箱型車疑因天雨路滑失控自撞路樹，強大撞擊力道導致車頭嚴重變形，車內58歲男性乘客被拋飛車外橫躺路面，37歲駕駛則被困在擠壓變形的駕駛座內無法脫身，此起事故共造人兩人受傷送醫急救。

國三休旅車疑駕駛分心突失控打轉180度 衝撞內車道轎車

國道3號南向346.9公里處善化路段，昨天下午發生驚險車禍，一輛休旅車疑似駕駛人分心，突然急向左打轉180度、中線車道小轎車及時閃過，但內側白色轎車來不及閃避遭撞，還好兩車都趕快開到路肩，後方駕駛直呼驚險，懷疑肇事者「開到睡著」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。