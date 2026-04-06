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泰山1死2傷嚴重車禍 聯結車撞行人軀幹斷裂臟器外露 2保全掛彩
27歲郭男駕駛聯結車行經台麗街與新北大道六段路口時，失控先撞分隔道後衝上人行道撞擊行經路口的行人，接著再衝進一旁工地。被撞的男行人臟器外露、軀幹斷裂當場死亡，工地44歲蘇姓男保全與48歲游姓女保全被波及輕傷，車禍原因正調查中。
林口警分局今天清晨6時許接獲報案，泰山區台麗街與新北大道六段交叉路口發生車禍。警方與救護人員趕抵現場，發現1輛聯結車行經該處時不明原因失控，撞上行經的40多歲男行人，男子軀幹斷裂、臟器外露明顯死亡。車輛接著再衝進一旁工地，在工地工作的蘇姓男保全與游姓女保全則輕微擦挫傷、意識清醒，由救護車送往輔大醫院急救。
聯結車除撞上行人外，還撞斷路邊電線桿及消防栓，導致消防用水大量湧出。警方封鎖現場採證，郭男酒測值為0，目前新北大道六段與台麗街口往三重方向全線封閉，車禍原因仍待調查釐清。
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