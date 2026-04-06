聯結車撞行人軀幹斷裂臟器外露慘死 新北泰山清晨傳死亡車禍1死1傷

新北市泰山區今晨6時許發生死亡車禍。1輛聯結車行經泰山區台麗街與新北大道六段路口時，不明原因失控撞上2名經過的行人。巨大撞擊力導致其中1名男行人臟器外露、軀幹斷裂當場死亡，女行人則僅受輕傷送醫無礙。車禍原因正由警方調查中。

警方與消防人員今天清晨6時35分接獲報案，泰山區台麗街與新北大道六段交叉路口發生車禍。警、消趕抵現場，發現1輛聯結車行經該處時不明原因失控，撞上行經的40多歲男子與40多歲女子。其中男子軀幹斷裂、臟器外露明顯死亡，女子則輕微擦挫傷、意識清醒，由救護車送往輔大醫院急救。

聯結車除撞上行人外，還撞斷路邊電線桿及消防栓，導致消防用水大量湧出。警方目前已封鎖現場採證，車禍原因仍待調查釐清。