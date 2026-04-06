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影／風雨夜老翁逆向牽車走快車道 台中警護送人車脫險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中近幾天連續大雨，一名老翁在風雨夜中逆向牽車走在潭子區中山路快車道上，夜晚大雨視線不清險象環生，台中警獲報後趕到現場，護送人車脫險；老翁之子說，父親身上有放定位器，他們透過定位器搜尋4小時仍未能找到，幸好有熱心民眾報案，警方迅速救援。

台中市大雅警分局頭家派出所警員林佳慶、何肜駿前晚巡邏時，晚上9時3分接獲民眾報案，有一名老翁在暴雨中獨自逆向牽著微電自行車行走於內側車道，險象環生。 員警立即趕赴現場，發現老翁全身淋濕顫抖、沈默不語，行走過程中對自身及往來車輛造成潛在危險。

員警上前關懷，耐心安撫情緒，考量其身體狀況，先將老翁帶回派出所休息，通知救護人員到場檢查。經查證身分，確認為82歲呂姓老翁，成功聯繫家屬至派出所。

老翁之子表示，父親住在台中市南屯區，當天傍晚獨自騎微電自行車外出。由於暴雨不斷，兒子擔心父親安危，且想到父親曾有迷失紀錄，身上有放定位器，透過定位器沿線搜尋長達4小時，仍未能找到，所幸有熱心民眾即時報案，警方迅速救援，讓一家人團聚。其子感謝警民協助。

大雅警分局提醒，家中如有高齡長者，應多加關心其外出動向，必要時可配戴聯絡資訊、失智手環或定位設備，降低走失風險。也呼籲用路人，若行經道路時發現疑似需要協助的民眾，立即通報，共同維護交通安全與社會關懷。

台中市大雅警分局頭家派出所員警巡邏途中，接獲民眾通報，潭子區中山路有一名老翁獨自逆向牽車於車道上，情況危急，員警趕抵現場解危，護送回派出所。圖／警方提供
台中市大雅警分局頭家派出所員警巡邏途中，接獲民眾通報，潭子區中山路有一名老翁獨自逆向牽車於車道上，情況危急，員警趕抵現場解危，護送回派出所。圖／警方提供

台中市大雅警分局頭家派出所員警巡邏途中，接獲民眾通報，潭子區中山路有一名老翁獨自逆向牽車於車道上，情況危急，員警趕抵現場解危。圖／警方提供
台中市大雅警分局頭家派出所員警巡邏途中，接獲民眾通報，潭子區中山路有一名老翁獨自逆向牽車於車道上，情況危急，員警趕抵現場解危。圖／警方提供

台中市大雅警分局頭家派出所員警巡邏途中，接獲民眾通報，潭子區中山路有一名老翁獨自逆向牽車於車道上，情況危急，員警趕抵現場解危。圖／警方提供
台中市大雅警分局頭家派出所員警巡邏途中，接獲民眾通報，潭子區中山路有一名老翁獨自逆向牽車於車道上，情況危急，員警趕抵現場解危。圖／警方提供

暴雨 台中 車道

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