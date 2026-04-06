聽新聞
0:00 / 0:00
48歲男當街涉持菜刀掃舞恐嚇 竹南警快打逮人檢方聲押獲准
48歲邱姓男子昨天在苗栗縣竹南鎮環市路一段附近巷弄，居民發現是陌生人上前詢問，邱男拿出隨身菜刀涉嫌揮舞追人，還好沒有造成人員傷亡，警方據報迅速壓制逮人，依恐嚇危害安全罪移送苗栗地檢署，檢察官聲請羈押獲准。
邱男是桃園市人居無定所，近日來在竹南鎮街頭遊蕩，晚上睡在公園或騎樓，警方調查，邱男昨天中午12點多在環市路一段附近巷弄，因是死巷平常僅有居民進出，住戶出言探詢，邱拿出菜刀揮舞追人，住戶趕緊走避，邱隨後仍持刀遊蕩。
竹南警察分局據報，快打警力到場，目擊民眾指認，邱看到警車趕緊菜刀藏在胸前，警方隨即壓制，當場依準現行犯逮捕，在胸前起出1把菜刀，依恐嚇危害安全罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官認有重複實施犯罪之虞聲請羈押，法官裁准。
竹南分局呼籲，民眾切勿從事恐嚇或危險行為，恐嚇危害安全罪最重可處2年以下徒刑、拘役或9000元以下罰金，警方對於危害社會安全之不法行為，將依法嚴正偵辦，以維護社會秩序與民眾安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。