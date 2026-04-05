酒測值1.44！三義鄉公所外包觀光巴士涉酒駕肇事 鄉長怒斥太離譜

苗栗縣三義鄉公所外包「觀光巴士」今天下午在市區撞及路旁停放轎車後逃逸，警方據報查獲陳姓駕駛涉嫌酒駕，測值高達1.44，還好當時車內沒有乘客，鄉長呂明忠怒斥太離譜，公所將依契約研議處理。

三義鄉觀光巴士假日往返行駛三義鄉景點之間，陳姓男子（57歲）今天下午1點30分左右從三義火車站發車不久，就在火車站前台13線擦撞路旁停放的休旅車，撞擊力相當猛烈，休旅車後擋風玻璃及左後側門嚴重毀損，陳男並未停車，繼續往前開。

觀光巴士肇事逃逸，後方結束任務返隊的苗栗縣政府消防局救護車目擊過程，觀光巴士一路搖擺不定，尾隨約500公尺，消防隊員趁著觀光巴士在台13線八股路口攔下觀光巴士報警，苗栗警察分局三義分駐所趕到現場查處，陳男滿身酒味，呼氣酒精濃度每公升1.44毫克，車上並沒有乘客。

陳男涉嫌公共危險罪嫌，及肇事逃逸，警方進一步查處中，呂明忠聽聞此事錯愕，覺得不可思議，怒斥「太離譜了」，公所將根據契約研議。

苗栗縣三義鄉公所外包「觀光巴士」今天下午在市區撞及路旁停放轎車後逃逸，警方據報查獲陳姓駕駛涉嫌酒駕。圖／民眾提供