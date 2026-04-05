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連假第3天台鐵又傳事故 中壢站有人落軌卡區間車下方

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

兒童清明連假第3天，台鐵今晚又傳出事故，中壢站有一名旅客不明原因落軌，1263次區間車反應不及當場撞上。消防局獲報送醫，鐵警初步確認傷者為自行侵入軌道路線後造成列車急煞，全案調查後將依公共危險罪送辦偵辦。台鐵也說明，事故造成台鐵行經列車平均延誤5分鐘。

台鐵公司今晚指出，今晚10時10分一名旅客於中壢站內侵入路線，致遭1263次區間車撞及，台鐵立即通知鐵路警察及119至現場處理，1263次旅客換乘1267次，目前中壢站以2月台辦理上、下行列車運行，列車平均延誤5分，案件由鐵路警察持續處理中。

不少民眾趁著連假返鄉或出遊，今晚碰上有旅客在車站落軌事故，列車因而延誤，耽誤行程。也有人拍下旅客落軌後被區間車壓在下方的影像上傳網路。台鐵訊息發出訊息指1263次區間車於中壢站發生死傷事故，中壢到新竹停駛。

鐵路警察局中壢所說明，中壢車站第一月台8車處，台鐵1263次區間車與民眾發生撞擊案件。員警立即到場處置，傷者已由消防隊救護人員送往中壢聯新醫院急救，目前不影響上下行列車運行。

案經調閱監視器，傷者為自行侵入軌道路線後造成列車緊軔，無外力介入，全案調查後將依刑法第184條公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。

台鐵中壢站有旅客落軌卡在列車下方，警消獲報處理。記者張裕珍／翻攝
台鐵中壢站有旅客落軌卡在列車下方，警消獲報處理。記者張裕珍／翻攝

台鐵中壢站有旅客落軌卡在列車下方，警消獲報處理。記者張裕珍／翻攝
台鐵中壢站有旅客落軌卡在列車下方，警消獲報處理。記者張裕珍／翻攝

台鐵中壢站有旅客落軌卡在列車下方，警消獲報處理。記者張裕珍／翻攝
台鐵中壢站有旅客落軌卡在列車下方，警消獲報處理。記者張裕珍／翻攝

台鐵 中壢

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