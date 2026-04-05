快訊

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

聽新聞
0:00 / 0:00

南彰化出現塗鴉怪客毀損市容 清潔隊不勝其擾

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化田中鎮、北斗鎮許多道路旁牆壁最近被噴漆塗鴉，影響市容，清潔隊還得出動重新油漆，不勝其擾，據了解是一名老慣犯，而且最近他還變本加厲說「他還有寫到員林、台中」警方表示，後續會傳他到案說明。

最近田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道出現寫著「尋人、查址、錄音、外遇」「算命發財、政府立案、30年老店、超低價」的紅色噴漆塗鴉，因為實在嚴重破壞市容，有民眾向警方報案，也有人通報二公所清潔隊希望來除去難看的塗鴉。

田中鎮公所清潔隊長蕭莉惠表示，清潔隊員已經處理了6處塗鴉點，隊員即使重新漆牆面，有的紅色塗太深還是若隱若現，也增加隊員工作負擔。

據了解，亂塗鴉的男子是北斗人，精神狀況不佳，經常騎著腳踏車到處塗鴉，連北斗公所的牆也曾被他塗鴉過，讓在地人不勝其擾，最近有民眾看到他又再犯，還問他「北斗街頭都你在處理的?」他竟回說「還有員林和台中」。

北斗警方表示，這名男子亂塗鴉毀損市容，以往曾被依違反社會秩序維護法送辦，最近又接到公所等單位報案，將會通知他到案說明，將會依毀損罪嫌送辦。

田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道被塗鴉怪客用紅漆亂塗鴉，破壞市容。圖／民眾提供
田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道被塗鴉怪客用紅漆亂塗鴉，破壞市容。圖／民眾提供

田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道被塗鴉怪客用紅漆亂塗鴉，破壞市容。圖／民眾提供
田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道被塗鴉怪客用紅漆亂塗鴉，破壞市容。圖／民眾提供

日前有民眾看到塗鴉怪客騎單車出來犯案，還問他「北斗街頭都你在處理的?」，他竟回說「還有員林和台中」。圖／民眾提供
日前有民眾看到塗鴉怪客騎單車出來犯案，還問他「北斗街頭都你在處理的?」，他竟回說「還有員林和台中」。圖／民眾提供

員林 彰化

延伸閱讀

影／台南醉男持表演用刀馬路遊蕩咆哮 警到場壓制送醫

濁水溪畔遭棄置大量雞屎廢棄物 蒼蠅大軍入侵彰化溪州居民狂搶捕蠅板

年賺二百萬元青農涉販毒 他辯載人去交易 法官重判11年

桃園男酒醉當街持西瓜刀揮舞嚇壞路人 6警出動壓制送辦

相關新聞

影／清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

南投埔里今天凌晨發生一起死亡車禍，一名女騎士騎車行經中正路時與聯結車發生碰撞，女子倒地後遭捲入車輪下輾壓受困，警消獲報到場搶救，但將人拖出時，明顯已無生命跡象，詳細發生經過及肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

1717路公車到站突冒煙起火 司機「下車喘口氣」幸運避劫

楊姓司機今早7時許駕駛1717路公車從新北市金山區載客到台北市，抵達中正區公園路上的終點站後下車稍作休息，不料車輛突然冒煙起火，所幸警、消獲報到場撲救，確認現場無人傷亡，確切起火原因待查。

高雄賣場女廁牆有孔洞網友怒「偷拍被雷劈」 警方調查：是螺絲釘孔

高市一名年輕女子日前在楠梓區某連鎖大賣場女廁上廁所，發現牆壁有疑似裝針孔孔洞，懷疑有人想偷拍，用衛生紙塞洞並告知服務人員，後將過程PO網，引起不少女性同仇敵愾，有網友「祝偷拍的人被雷劈」；警方到場查證，發現是螺絲釘，虛驚一場。

以色列夫婦中橫遇土石流驚魂 宜蘭警深夜冒雨救援化身溫暖守護者

來台觀光的以色列籍夫婦前晚行經中橫宜蘭支線，受困於土石流泥淖中，荒野暗夜裡驚恐萬分；宜蘭三星警分局獲報後冒雨漏夜馳援，不僅協助車輛脫困，更提供熱食安置，讓歷經生死關頭的外籍遊客感動大讚：「台灣警察是旅途中最溫暖的守護者！」

影／水果攤偷2顆枇杷放外套口袋 男子被攤商攔下報案法辦

偷二顆枇杷被移送法辦，一名男子在台中市沙鹿某水果攤涉嫌偷枇杷，拿走二顆枇杷放進外套口袋內，未至櫃台結帳而準備離開，店家發現後立即將他攔下搜身並報警，員警到場查出男子涉嫌行竊，依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

新竹城隍廟前男女走斑馬線仍遭撞「貼車頭」警：最高罰3萬6

一對男女昨天下午2時許穿越新竹城隍廟前斑馬線時，遭一輛銀色休旅車迎面撞上，男子在撞擊瞬間整個人被頂起、重重摔上引擎蓋，畫面驚險萬分，引發熱議。警方表示，目前尚未接獲報案，但駕駛行為已違規，最重可開罰3萬6000元並吊扣駕照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。