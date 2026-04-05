南彰化出現塗鴉怪客毀損市容 清潔隊不勝其擾

南彰化田中鎮、北斗鎮許多道路旁牆壁最近被噴漆塗鴉，影響市容，清潔隊還得出動重新油漆，不勝其擾，據了解是一名老慣犯，而且最近他還變本加厲說「他還有寫到員林、台中」警方表示，後續會傳他到案說明。

最近田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道出現寫著「尋人、查址、錄音、外遇」「算命發財、政府立案、30年老店、超低價」的紅色噴漆塗鴉，因為實在嚴重破壞市容，有民眾向警方報案，也有人通報二公所清潔隊希望來除去難看的塗鴉。

田中鎮公所清潔隊長蕭莉惠表示，清潔隊員已經處理了6處塗鴉點，隊員即使重新漆牆面，有的紅色塗太深還是若隱若現，也增加隊員工作負擔。

據了解，亂塗鴉的男子是北斗人，精神狀況不佳，經常騎著腳踏車到處塗鴉，連北斗公所的牆也曾被他塗鴉過，讓在地人不勝其擾，最近有民眾看到他又再犯，還問他「北斗街頭都你在處理的?」他竟回說「還有員林和台中」。

北斗警方表示，這名男子亂塗鴉毀損市容，以往曾被依違反社會秩序維護法送辦，最近又接到公所等單位報案，將會通知他到案說明，將會依毀損罪嫌送辦。

田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道被塗鴉怪客用紅漆亂塗鴉，破壞市容。圖／民眾提供

田中鎮斗中路及北斗鎮多處街道被塗鴉怪客用紅漆亂塗鴉，破壞市容。圖／民眾提供