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高雄千戶停電 90歲父維生器受阻…女兒怒砸台電工程車朝警吐口水

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前金區中華四路一帶今天上午7時2分許因變壓器故障，造成約1000戶停電台電派員搶修，一名齊姓女子不滿台電人員動作慢，影響其9旬父使用的維生器，起口角後怒持機車零件砸工程車玻璃及吊臂，並朝員警吐口水，當場被依妨害公務逮捕。

台電高雄區處表示，今天上午7時02分，高雄市前金區中華四路、新田路、仁德街一帶因變壓器故障，造成約1000戶停電。台電接獲通報後立即派員搶修，於8時16分完成故障區間隔離及轉供作業，先行恢復872戶供電，其餘128戶持續搶修。

上午8時45分許，家住仁德街的齊姓女子（51歲）因90歲父親使用維生器材，擔心家中停電受影響，打119求救，救護員檢視齊女父親狀況，發現有血氧低、意識不清狀況，經急救處置後，家屬拒絕送醫。

台電人員同步調派發電機至現場協助，發電機於上午9時25分送達供齊家人使用，但齊女嫌台電人員搶修慢，和台電人員起口角，憤而持機車零件砸工程車玻璃及吊臂。

警消到場，警方勸阻齊女，被齊女出其不意吐口水，當場被依妨害公務罪及毀損等罪嫌逮捕送辦。

台電表示，停電區域已於上午10時48分完成變壓器更換，全數復電。對於齊女的行為台電高雄區處深表遺憾，並指第一線同仁均已全力投入搶修，後續已配合警方協助做筆錄。對於本次停電造成民眾不便，台電將持續強化設備巡檢與維護作業，確保供電穩定。

高雄市中華四路一帶今天上午因變壓器故障，致1000戶停電，齊姓女子因9旬父維生機受影響，怒砸工程車、吐員警口水被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市中華四路一帶今天上午因變壓器故障，致1000戶停電，齊姓女子因9旬父維生機受影響，怒砸工程車、吐員警口水被逮。記者石秀華／翻攝

高雄市中華四路一帶今天上午因變壓器故障，致1000戶停電，齊姓女子因9旬父維生機受影響，怒砸工程車（如圖）、吐員警口水被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市中華四路一帶今天上午因變壓器故障，致1000戶停電，齊姓女子因9旬父維生機受影響，怒砸工程車（如圖）、吐員警口水被逮。記者石秀華／翻攝

高雄市中華四路一帶今天上午因變壓器故障，致1000戶停電，齊姓女子因9旬父維生機受影響，怒砸工程車（如圖）、吐員警口水被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市中華四路一帶今天上午因變壓器故障，致1000戶停電，齊姓女子因9旬父維生機受影響，怒砸工程車（如圖）、吐員警口水被逮。記者石秀華／翻攝

高雄市 台電 停電

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