恆春紅柴坑漁港女遊客為「看海龜」滑倒跌落 左腳腫痛

67歲陳姓婦人今下午4時28分時來到恆春紅柴坑漁港，走到港邊為了看海龜，走進港區斜坡處，陳姓婦人突然跌倒，差點落海，家人們大喊救命，附近海產店家看到後報警，海巡與消防救護人員抵達，陳姓婦人被救起，意識清醒，左腳腫痛，送往南門醫院。

恆春紅柴坑漁港在2019年曾發生休旅車9人落海事件被救回，未料今下午4時28分，相同地點，漁港旁斜坡處，67歲陳姓婦人走到斜坡要看港內的海龜時，不小心跌倒，差點落海，現場疑出現短暫暈眩昏迷。

家人大喊救命，附近海產店家趕緊報警，消防救護人員、海巡到場，陳姓婦人跌落岸邊水草交接處，陳姓婦人被救起後，意識清醒，左腳腫痛，送往南門醫院，陳姓婦人稱來看海龜，還沒看到就跌倒。

67歲陳姓婦人今下午到恆春紅柴坑漁港，在港邊要看海龜時不慎滑倒跌落，周邊親友趕緊報案，消防員獲報到場，將陳姓婦人送醫，意識清醒，左腳腫痛。圖／讀者提供