聽新聞
0:00 / 0:00
恆春紅柴坑漁港女遊客為「看海龜」滑倒跌落 左腳腫痛
67歲陳姓婦人今下午4時28分時來到恆春紅柴坑漁港，走到港邊為了看海龜，走進港區斜坡處，陳姓婦人突然跌倒，差點落海，家人們大喊救命，附近海產店家看到後報警，海巡與消防救護人員抵達，陳姓婦人被救起，意識清醒，左腳腫痛，送往南門醫院。
恆春紅柴坑漁港在2019年曾發生休旅車9人落海事件被救回，未料今下午4時28分，相同地點，漁港旁斜坡處，67歲陳姓婦人走到斜坡要看港內的海龜時，不小心跌倒，差點落海，現場疑出現短暫暈眩昏迷。
家人大喊救命，附近海產店家趕緊報警，消防救護人員、海巡到場，陳姓婦人跌落岸邊水草交接處，陳姓婦人被救起後，意識清醒，左腳腫痛，送往南門醫院，陳姓婦人稱來看海龜，還沒看到就跌倒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。