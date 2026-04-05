北捷中山站旁新光三越傳墜樓案 男送醫不治、死因待釐清

高市一名年輕女子日前在楠梓區某連鎖大賣場女廁上廁所，發現牆壁有疑似裝針孔孔洞，懷疑有人想偷拍，用衛生紙塞洞並告知服務人員，後將過程PO網，引起不少女性同仇敵愾，有網友「祝偷拍的人被雷劈」；警方到場查證，發現是螺絲釘，虛驚一場。

2026-04-06 12:14