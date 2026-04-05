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北捷中山站旁新光三越傳墜樓案 男送醫不治、死因待釐清

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市中山區新光三越百貨南西店三館今午3時許發生墜樓案，葉姓男子從5樓露台墜落地面，送醫不治，警方清查發現葉男案發前獨自上樓，初步排除外力介入跡象，葉男家屬獲悉震驚不已，後續將相驗釐清確切死因及案情。

台北市消防局表示，4月5日下午3時57分獲報，位於中山區的新光三越百貨南西店三館有民眾墜樓，經派員前往，發現現場是年約30歲男子墜樓受傷，無呼吸心跳，送往台北馬偕醫院急救。

警方調查，21歲葉男下午5時許從百貨5樓露台墜落1樓地面，送醫後不治身亡。相關監視器畫面顯示，葉男案發前獨自上樓，警方初步排除外力因素介入，將配合檢方相驗釐清確切死因。

據悉，葉男近日遭遇情感困擾、情緒低落，家屬傍晚接獲消息十分震驚、悲痛，無法接受惡耗。

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21歲葉男下午5時許從百貨5樓露台墜落1樓地面，送往台北馬偕醫院急救後不治身亡。記者李隆揆／攝影
21歲葉男下午5時許從百貨5樓露台墜落1樓地面，送往台北馬偕醫院急救後不治身亡。記者李隆揆／攝影

北捷 墜樓 北市

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