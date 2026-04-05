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土城老屋屋頂突塌！男受困50分鐘脫困 初判木梁腐朽釀禍

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌，一名40多歲男子受困屋內，所幸意識清醒，經消防人員搶救後順利脫困送醫。新北市工務局會同技師勘查，初步判定為2樓木構造橫梁腐朽所致。

消防局表示，下午2時39分接獲通報，指中央路四段324號一棟2層樓老屋屋頂瓦片坍塌，屋內有1人腳部遭壓受困，且現場仍有瓦片持續掉落，增加救援風險。消防人員到場後立即展開救援作業，並於下午3時26分成功將男子脫困，傷者意識清醒，隨後送醫治療。

工務局指出，該建物為加強磚造，屋頂另有鐵皮加蓋，經現場勘查，坍塌主因為2樓木構造橫梁腐朽，導致天花板大面積掉落。技師建議應儘速清理現場，並施作防止掉落的安全措施，以避免二次危險。

工務局長馮兆麟表示，1樓結構經目視暫無立即危險，但仍建議區公所協助住戶安置，以確保居住安全。市府後續將持續關注建物安全狀況，協助後續處理，避免類似事件再度發生。

新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌。圖／新北市消防局提供
新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌。圖／新北市消防局提供

新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌。圖／新北市消防局提供
新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌。圖／新北市消防局提供

新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌。圖／新北市消防局提供
新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌。圖／新北市消防局提供

新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌。圖／新北市消防局提供
新北市土城區中央路四段今下午發生房屋倒塌事故，一棟2層樓磚造老屋屋頂突然坍塌。圖／新北市消防局提供

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