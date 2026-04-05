影／台南醉男持表演用刀馬路遊蕩咆哮 警到場壓制送醫

50多歲的陳姓男子今天中午飲酒後，下午持民俗表演用刀具在台南市南區金華路一段、新都路口附近遊蕩，甚至在馬路上咆哮；民眾看到趕緊報案，轄區第六警分局鹽埕派出所獲報趕往，員警要求他放下刀具，隨後迅速壓制，後續依違反社會秩序維護法函送台南地院裁處。

鹽埕派出所副所長林石莫說明，今天下午2時許接獲110通報，有男子持刀械在道路行走，派出所獲報後立刻派員前往查處；經查陳姓民眾飲酒後神智不清，持民俗表演用刀具在道路咆哮，警方迅速將其壓制，經家屬同意，通知119人員共同將陳送醫救治。

據了解，陳姓男子住在附近，過去已有酒後失序在外遊蕩咆哮情況，尚未曾攻擊人，這次遇到警察也配合放下刀；經檢視，該刀具並未開鋒，刀刃並不鋒利，後續警方將依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」函送法院。

50多歲的陳姓男子今天中午飲酒後，下午持民俗表演用刀具在台南市南區金華路一段、新都路口附近遊蕩，甚至在馬路上咆哮，被員警壓制在地。記者袁志豪／翻攝

50多歲的陳姓男子今天中午飲酒後，下午持民俗表演用刀具在台南市南區金華路一段、新都路口附近遊蕩，甚至在馬路上咆哮。記者袁志豪／翻攝