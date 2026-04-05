他開車行經東門圓環...4分鐘被開3張罰單 提告主張不符比例原則遭駁回

吳姓男子開車行駛在台南市東門圓環上時，先後被開出未使用方向燈、未先駛入外側車道、不依標線指示行駛等三項違規，分別被裁罰1200元、600元、600元，4分鐘內被開3張罰單；他不服提告主張違反比例原則，法院依違規行為均不同，應分別處罰，駁回告訴。可上訴。

判決書指出，吳姓男子2024年10月12日上午10時49分，駕駛小貨車行經台南市東區東門路一段上，先有「變換車道未依規定使用方向燈」，於10時51分又有「在多車道右轉彎，不先駛入外側車道」違規，10時52分在附近東門陸橋上再有「變換車道不依標誌、標線、號誌指示」違規。

案經民眾提供錄影畫面檢舉，警方依法舉發，移送台南市交通局處理，交通局分別依道路交通管理處罰條例裁罰1200元、600元、600元；吳不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟指出，3分鐘內連續開立3張罰單，不符比例原則。

吳表示，他開車駛入圓環，一直在內線車道跟著前車行駛，沒有變換車道；另外最後一項違規行為，他跨越的線並非完全是實線，後輪處有虛線，請求撤銷罰單。

交通局說明，依據檢舉影像，吳駛入圓環，自圓環中線車道變換車道至內側車道，期間並未使用方向燈；再逕自從內側車道直接橫跨中線車道及外側車道，右轉駛出圓環。又無視地面繪設雙白實線標線，逕自跨越雙白實線變換車道離去，足認確有三項違規行為。

交通局指出相關違規事實於不同時間、地點發生，3違規行為分別違反「於變換車道時，應全程使用方向燈」、「於右轉彎時，應先駛入外側車道」作為義務，最後一項違規行為則違反「於劃設雙白實線之路段，禁止變換車道」不作為義務，為數行為，應分別裁處。

法院當庭勘驗檢舉影像，可見吳開車駛入圓環中線車道，再變換至內側車道，期間並未使用方向燈；接著在多車道欲右轉彎，未先駛入外側車道，逕自從圓環內側車道直接橫跨中線車道及外側車道，右轉駛出圓環。又在東門陸橋上內側車道行駛，無視地面繪設有雙白實線標線，逕自跨越變換車道。

法院指出，3違規行為是違反道交條例不同規定行為，違規時間、地點、態樣均可明顯區分，可認各違規行為乃基於個別決意，而為複數違規行為；依行政罰法第25條規定，應分別處罰，並無吳所指違反比例原則情況，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。