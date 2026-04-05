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不明液體釀高雄騎士慘摔腦傷昏迷 師幫生貼文求證據「孩子等他回家」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，導致路過機車共5人摔傷，其中李姓男子因頭部重創開顱昏迷不醒，李男的國中老師心疼學生遭遇，在網路貼文徵求目擊者及行車記錄器，痛心指，「孩子還在等他回家」。

網路社群有網友以「拜託幫救一個孩子的爸爸」為題貼文，文中指出急尋目擊者和行車紀錄器，現場疑似有不明液體；原PO指出，因自己的學生家走投無路了，4月1日上午8時20分，在高雄小港區環球水泥公司外發生車禍，當事人是他的學生。

原PO表示，當事人目前還躺在加護病房，昏迷不醒。醫生說，這幾天是關鍵期，但最讓人心痛的是「他還有孩子，在等他回家」。貼文讓不少網友幫轉發。

轄區小港警分局指出，4月1日上午8時22許，高松派出所和小港交通分隊接獲通報，指沿海三路有交通意外事故 ，隨即派員到場處理。

經警方調查，當時李姓男子（27歲）、鄭姓男子（42歲）、江姓男子（31歲），以及黃姓女子（68歲）及負載乘客許姓男子（15歲）等人騎機車，沿沿海三路南向北機車道行駛，疑似因地上濕滑紛紛自摔。

其中李男因頭部受傷，經送醫治療，現於加護病房觀察中；另鄭男等4人均身體及肢體擦挫傷，經送醫救治無大礙。4名騎士酒測值均為0，詳細肇責，待交通大隊分析研判釐清。

高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝
高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝

高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝
高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝

高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝
高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝

高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝
高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝

高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝
高雄小港區某知名水泥公司廠外道路4月1日上午8時20分出現不明液體，致4機車自摔釀5傷，其中李男因頭部重創昏迷不醒。記者石秀華／翻攝

車禍 高雄

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