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婦人開車疑精神不濟自撞 車上丈夫、兒子、媳婦孫子5人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區今天發生自撞車禍，共5人受傷，鄧姓婦人開車疑精神不濟自撞電桿，車上丈夫、兒子、媳婦孫子共5人受傷，肇事原因由警方調查中。

豐原分局表示，今天上午11時52分接獲報案指稱，在豐原區朴子街發生一起交通事故，立即派員前往處理。

經警方到場初步調查，63歲鄧姓女子駕駛轎車，車上載有3名成人及1名男童，包括她丈夫67歲林男、兒子42歲林男、媳婦38歲李女、孫子5歲林童，沿朴子街往豐勢路二段方向直行時，疑似因精神不濟，車輛行進中不慎偏右，自撞路旁電桿。

經警方實施酒精濃度檢測，駕駛無飲酒情形；駕駛及乘客受有輕傷，所幸均無生命危險。詳細肇事原因仍待進一步調查釐清後，移請交通警察大隊做進一步分析研判。

豐原交通分隊小隊長洪元閔呼籲，駕駛人如有身體不適或精神不濟情形時，應立即休息或就醫，避免駕車上路，才能維護自身及用路人安全。

台中市豐原區朴子街今天發生自撞車禍，共5人受傷。圖／警方提供
台中市豐原區朴子街今天發生自撞車禍，共5人受傷。圖／警方提供

台中市豐原區朴子街今天發生自撞車禍，共5人受傷。圖／警方提供
台中市豐原區朴子街今天發生自撞車禍，共5人受傷。圖／警方提供

車禍 交通事故 豐原

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