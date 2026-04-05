影／兩婦「人肉占位」搶停車 找警察來也沒用...警無奈解釋

有民眾投訴，昨（4日）赴南投竹山發現路旁有空位可以停車，停車時竟遭2名婦女「人肉占位」，報警勸導也沒用，一樣賴著不走，警方只能悻悻然離開，民眾無奈公布影片。警方今表示，昨獲報即到場處理，但站在無劃設停車格的路面邊線，無法開罰，但有告知雙方如認有權益受損，可至警所提出告訴確保權益。

昨天是清明連假第2天，有民眾駕車載家人出門前往竹山鎮，昨天中午12時許，行經當地集山路三段時，眼尖看到路側白線外有空位，為此倒車想要停入該空位，不料竟有2名婦人使出「人肉占位大法」，就直接站在該民眾汽車後方。

開車民眾見兩人站在自己的車子後面，不斷按喇叭示意，也讓家人下車請兩人離開，但對方紋風不動，嬉皮笑臉不當一回事，雙方僵持不下，民眾無奈報警，不料警方到場後，雖對用肉身占據停車空位的2名婦女進行勸導，但還是沒用。

竹山警方派員到場後與占據路旁空位的兩名婦人溝通，但她們無視警方勸說，還是賴著不走，員警最後因為無法解決離開了，開車民眾雖感到不滿，也只能放棄這個路旁空位，但他也將相關影片投訴「記者爆料網」，痛批「人肉占位」行為。

針對該起「人肉占車位」事件，警方表示，昨獲報有停車糾紛，員警立刻到場處理，但因民眾站立於無劃設停車格的路面邊線內，尚無違反道路交通管理處罰條例行為，無法開罰，但有告知雙方如認有權益受損，可至警所提出告訴確保權益。