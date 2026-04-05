影／驚魂！宜蘭葫蘆堵橋白車高速逆向險對撞 網友怒批垃圾三寶

宜蘭三星鄉往員山鄉的葫蘆堵大橋發生驚險逆向行駛事件，雨天視線不良，一輛白車快速逼近對向黑車，險些釀成對撞車禍，所幸對向車機警閃避，逃過一劫。違規行駛影像被貼在社群平台，網友炸鍋怒批「垃圾三寶」、「逆向還開這麼快」、「賭命駕駛別害人，應該吊照重罰」。

事發在清明連假昨天清晨7時19分，當時因為下大雨，視線不好，民眾開車行駛在葫蘆堵大橋，前方突然出現一輛白色轎車疾速衝來，所幸黑車機警右轉閃避，也才讓後方貼文的駕駛爭取到反應時間，跟著驚險躲過一劫，從行車紀錄器畫面看起來，真的很驚險。

超險撞車的後方駕駛在社群平台貼文，三星通往羅東的葫蘆堵大橋，一輛白車高速逆向行駛過來，好險前方的黑車有注意到及早右轉，讓我也能有些許時間反應，非常感謝你！下雨天，白車車牌剛好比較模糊，不會好好開車，別出來害人「垃圾三寶」。

貼文一出，引爆網友怒批留言「在宜蘭工作1、20年，還不知道這裡有調撥車道」、「超扯」、「這裡除了卡車會在上橋處迴轉，沒想到還有逆向的」、「毒駕嗎？」、「這種應該吊銷駕照」、「超危險」、「拿別人性命開玩笑」。

宜蘭警方表示，尚未接獲相關報案，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款規定，汽車駕駛人若不依規定駛入來車道，可處600元以上、1800元以下罰鍰，籲請用路人小心駕駛，切莫因一時僥倖貪快行駛而釀禍。