快訊

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／驚魂！宜蘭葫蘆堵橋白車高速逆向險對撞 網友怒批垃圾三寶

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉往員山鄉的葫蘆堵大橋發生驚險逆向行駛事件，雨天視線不良，一輛白車快速逼近對向黑車，險些釀成對撞車禍，所幸對向車機警閃避，逃過一劫。違規行駛影像被貼在社群平台，網友炸鍋怒批「垃圾三寶」、「逆向還開這麼快」、「賭命駕駛別害人，應該吊照重罰」。

事發在清明連假昨天清晨7時19分，當時因為下大雨，視線不好，民眾開車行駛在葫蘆堵大橋，前方突然出現一輛白色轎車疾速衝來，所幸黑車機警右轉閃避，也才讓後方貼文的駕駛爭取到反應時間，跟著驚險躲過一劫，從行車紀錄器畫面看起來，真的很驚險。

超險撞車的後方駕駛在社群平台貼文，三星通往羅東的葫蘆堵大橋，一輛白車高速逆向行駛過來，好險前方的黑車有注意到及早右轉，讓我也能有些許時間反應，非常感謝你！下雨天，白車車牌剛好比較模糊，不會好好開車，別出來害人「垃圾三寶」。

貼文一出，引爆網友怒批留言「在宜蘭工作1、20年，還不知道這裡有調撥車道」、「超扯」、「這裡除了卡車會在上橋處迴轉，沒想到還有逆向的」、「毒駕嗎？」、「這種應該吊銷駕照」、「超危險」、「拿別人性命開玩笑」。

宜蘭警方表示，尚未接獲相關報案，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款規定，汽車駕駛人若不依規定駛入來車道，可處600元以上、1800元以下罰鍰，籲請用路人小心駕駛，切莫因一時僥倖貪快行駛而釀禍。

雨天視線不良，宜蘭葫蘆堵橋出現白車高速逆向行駛，所幸對方駕駛快速右閃躲過一劫，網友怒批危險駕駛應該重罰吊照。圖／翻攝hreads.com/@hsby718148
雨天視線不良，宜蘭葫蘆堵橋出現白車高速逆向行駛，所幸對方駕駛快速右閃躲過一劫，網友怒批危險駕駛應該重罰吊照。圖／翻攝hreads.com/@hsby718148

車禍 宜蘭

延伸閱讀

大雨滂沱…高雄男駕車載妻倒車誤入輕軌專用道卡住 網酸：三寶日常

天雨路滑…阿里山公路下山直衝對向 2車對撞零件四散5人傷

路邊臨停打雙黃燈屬違規 陳世凱：勸導優先

35分鐘搶命！台東女駕駛墜邊坡 消防、議員「人鏈」救援

相關新聞

影／清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

南投埔里今天凌晨發生一起死亡車禍，一名女騎士騎車行經中正路時與聯結車發生碰撞，女子倒地後遭捲入車輪下輾壓受困，警消獲報到場搶救，但將人拖出時，明顯已無生命跡象，詳細發生經過及肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

1717路公車到站突冒煙起火 司機「下車喘口氣」幸運避劫

楊姓司機今早7時許駕駛1717路公車從新北市金山區載客到台北市，抵達中正區公園路上的終點站後下車稍作休息，不料車輛突然冒煙起火，所幸警、消獲報到場撲救，確認現場無人傷亡，確切起火原因待查。

影／水果攤偷2顆枇杷放外套口袋 男子被攤商攔下報案法辦

偷二顆枇杷被移送法辦，一名男子在台中市沙鹿某水果攤涉嫌偷枇杷，拿走二顆枇杷放進外套口袋內，未至櫃台結帳而準備離開，店家發現後立即將他攔下搜身並報警，員警到場查出男子涉嫌行竊，依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

新竹城隍廟前男女走斑馬線仍遭撞「貼車頭」警：最高罰3萬6

一對男女昨天下午2時許穿越新竹城隍廟前斑馬線時，遭一輛銀色休旅車迎面撞上，男子在撞擊瞬間整個人被頂起、重重摔上引擎蓋，畫面驚險萬分，引發熱議。警方表示，目前尚未接獲報案，但駕駛行為已違規，最重可開罰3萬6000元並吊扣駕照。

塞車走慢車道高雄轎車擦撞他車後照鏡裝沒事 網酸：技術差還肇逃

高雄市一輛轎車上月底行經楠梓區軍校路時，見前方大塞車，改走慢車道，不慎擦撞停在路邊的車輛後照鏡，駕駛裝沒事駛離現場，肇事過程被PO網，網友狠酸「行駛慢車道就算了，技術還那麼差，還肇事逃逸」。

泰山1死2傷嚴重車禍 聯結車撞行人軀幹斷裂臟器外露 2保全掛彩

27歲郭男駕駛聯結車行經台麗街與新北大道六段路口時，失控先撞分隔道後衝上人行道撞擊行經路口的行人，接著再衝進一旁工地。被撞的男行人臟器外露、軀幹斷裂當場死亡，工地44歲蘇姓男保全與48歲游姓女保全被波及輕傷，車禍原因正調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。