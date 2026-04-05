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彰化3年逾20起瓦斯事故 消防局點出放置與管線兩大關鍵

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣2021年起累計已有28件因瓦斯洩漏引發火災案件，其中去年就發生3起氣爆事件，造成1人受傷。雖然整體發生頻率不高，但氣爆一旦發生，破壞力驚人彰化縣消防局提醒，瓦斯一旦外洩並與空氣混合達到爆炸濃度，遇到火源極易引發氣爆，因此第一時間避免任何火源或火花，是降低風險的關鍵。

依內政部消防署統計，114年度全國共發生83件瓦斯洩漏或爆炸事故。近期國內接連發生瓦斯氣爆事故，中部某傳統市場疑因桶裝瓦斯外洩引發爆炸，造成6名攤商受傷，並波及多處攤位與周邊設施。

彰化縣消防局指出，瓦斯桶擺放位置與通風條件攸關安全，應設置於戶外或通風良好處所，避免放置於室內、樓梯間、封閉陽台或地下室等密閉空間，以免外洩時累積成危險氣體。瓦斯桶須直立並固定，並定期檢查管線與軟管是否鬆動、龜裂或老化，原則上每2年應更換一次，確保接合處穩固，降低外洩風險。

若聞到瓦斯異味，應依「禁、關、推、離」原則應變：首先「禁」，避免開關電器或使用任何火源，以免產生火花；其次「關」，立即關閉瓦斯總開關；接著「推」，輕推門窗通風，讓瓦斯自然擴散；最後「離」，迅速撤離至戶外安全處，並撥打119通報處理。

消防局強調，瓦斯為日常常用能源，平時應加強設備檢查並維持良好通風環境，讓家中或營業場所人員熟悉應變流程。落實日常管理並牢記「禁關推離」原則，可有效避免瓦斯累積，降低氣爆風險，確保居家與公共場所安全。

彰化縣2021年起累計已有28件因瓦斯洩漏引發火災案件，其中去年就發生3起氣爆事件，造成1人受傷。圖／彰化消防局提供
彰化縣2021年起累計已有28件因瓦斯洩漏引發火災案件，其中去年就發生3起氣爆事件，造成1人受傷。圖／彰化消防局提供

為避免瓦斯洩漏引發火災，彰化縣消防局指出，瓦斯桶擺放位置與通風條件攸關安全，應設置於戶外或通風良好處所，避免放置於室內、樓梯間、封閉陽台或地下室等密閉空間。圖／彰化消防局提供
為避免瓦斯洩漏引發火災，彰化縣消防局指出，瓦斯桶擺放位置與通風條件攸關安全，應設置於戶外或通風良好處所，避免放置於室內、樓梯間、封閉陽台或地下室等密閉空間。圖／彰化消防局提供

火災 爆炸 彰化縣

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