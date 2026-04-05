虎父無犬子 桃園父子先後考取警大感動同袍

桃園警分局傳捷報，115年警佐班第46期考試放榜，埔子派出所警員羅元笙金榜題名，背後更有一段動人的父子傳承故事。羅元笙的父親過去也曾服務於桃園警分局，父子倆都在服務期間考取警察大學，一脈相承的警察志業，在桃園圓夢，傳為地方佳話。

羅元笙目前擔任中興里管區，平時勤走基層、與地方互動良好，深受里民肯定。此次循父親腳步考取警大，不僅圓了個人的進修夢，更延續了父親對警察工作的熱忱與堅持，讓人直呼「虎父無犬子」。

為祝賀羅元笙金榜題名，中興里長游進福特別邀請地方書法家呂寶慶揮毫書寫紅榜，為這份榮耀增添濃厚文化氣息。呂寶慶的書法之路別具一格，童年時期曾在放牧牛隻之餘，以紅磚瓦片臨摹墓碑字跡，自學苦練奠定深厚基礎，後於公路局服務期間仍持續精進書藝，退休後更在里內宮廟中福祠及田主媽祠擔任文書工作，長年為地方服務。

無論是登錄名冊、撰寫榜單、製作橫幅，甚至里民有需求時即興揮毫，呂寶慶都樂於協助，其筆力蒼勁、字體渾厚，深獲地方讚譽，更被稱為「神筆手」，為金榜題名的喜事增添滿滿祝福與喜氣。

此次警佐班考試，桃園警分局另有偵查隊偵查佐楊家弘、陳宏洲2人同榜題名。桃園警分局表示，3人優異表現不僅是個人努力的成果，更是團隊精神的展現，未來也將持續鼓勵同仁進修精進，提升整體警政專業。