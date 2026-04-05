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退伍夫舊物竟有手榴彈嚇壞老妻 軍警火速趕抵真相曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區81歲黃姓婦人昨天整理85歲鄭姓丈夫的舊物時，竟在木箱內發現一顆以泡泡紙包裹的疑似手榴彈，嚇得立即報警。新莊警獲報趕抵封鎖現場並通報鑑識中心及軍方處理，經軍方檢視後確認為1比1仿真手榴彈無危安疑慮，解除一場虛驚。

據了解，曾任職業軍人的鄭姓老翁，目前與黃姓妻子同住在新莊區中正路。黃妻昨天整理丈夫收藏的物品時，在木箱內發現一顆外型酷似軍規手榴彈的物品，因不清楚是否具有危險性，嚇得立即向警方報案。

新莊警方獲報後不敢大意，立即由偵查隊長率隊趕抵，先以防爆毯包覆該疑似爆裂物，同步封鎖現場警戒避免發生意外。同時通報新北市警局鑑識中心、刑事局偵查第5大隊及陸軍第六軍團派員到場協助。

經軍方與憲兵到場檢視後，確認該物並無批號，研判為1比1仿真手榴彈不具爆炸危險，後續已由六軍團帶返營區處理。警方並依規定製作相關筆錄，後續將視鑑驗結果再行處置。

警方呼籲，民眾如發現手榴彈或疑似爆裂物時，務必遵循「不觸碰、不翻動、速報警」三原則，並保持安全距離，立即撥打110報案，由警方到場封鎖並交由專業單位妥適處理，以確保人身安全。

軍方防爆人員到場將疑似手榴彈移置。記者黃子騰／翻攝
軍方防爆人員到場將疑似手榴彈移置。記者黃子騰／翻攝

這顆疑似爆裂物被放在防爆毯內。記者黃子騰／翻攝
這顆疑似爆裂物被放在防爆毯內。記者黃子騰／翻攝

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