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高雄通緝犯遇警攔查逃逸 棄車翻越死巷圍牆糗卡防火巷水溝畫面曝
張姓男子涉毒品案遭通緝12天，前天下午騎機車在高市右昌街停等紅燈，後方警員見他形跡可疑，趨前攔查，張假裝配合，後加速油門逃逸至死巷，棄車翻越圍牆跳下時，卡在防火巷水溝，警方追至喝斥張出來，將他上銬解送歸案。
楠梓警分局指出，右昌派出所員警前天下午3時許巡邏行經楠梓區右昌街，在路口停等紅燈時，見前方騎機車的張姓男子（36歲）形跡可疑，於是趨前查問張是否有帶身分證，張回「沒帶身分證」，警方示意他停車受檢。
沒料，張男面露慌張，隨即加速逃離現場，員警保持安全距離尾隨，一面以無線電呼叫支援圍捕。
後張男逃入右昌街死巷，棄車翻越路底圍牆試圖甩開警方，卻失足卡進堆了雜物的防火巷內水溝無法逃脫，警方追至，在防火巷口喝斥張出來，張狼狽鑽出，被警方要求蹲坐在地。
警方查出張男因涉及毒品案，上月25日被通緝，當場將他上銬解送歸案；另張男沿途闖紅燈等違規行為，遭員警一併告發共6張罰單，最高將面臨8萬6000元罰鍰。
※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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