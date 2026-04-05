高雄通緝犯遇警攔查逃逸 棄車翻越死巷圍牆糗卡防火巷水溝畫面曝

張姓男子涉毒品案遭通緝12天，前天下午騎機車在高市右昌街停等紅燈，後方警員見他形跡可疑，趨前攔查，張假裝配合，後加速油門逃逸至死巷，棄車翻越圍牆跳下時，卡在防火巷水溝，警方追至喝斥張出來，將他上銬解送歸案。

楠梓警分局指出，右昌派出所員警前天下午3時許巡邏行經楠梓區右昌街，在路口停等紅燈時，見前方騎機車的張姓男子（36歲）形跡可疑，於是趨前查問張是否有帶身分證，張回「沒帶身分證」，警方示意他停車受檢。

沒料，張男面露慌張，隨即加速逃離現場，員警保持安全距離尾隨，一面以無線電呼叫支援圍捕。

後張男逃入右昌街死巷，棄車翻越路底圍牆試圖甩開警方，卻失足卡進堆了雜物的防火巷內水溝無法逃脫，警方追至，在防火巷口喝斥張出來，張狼狽鑽出，被警方要求蹲坐在地。

警方查出張男因涉及毒品案，上月25日被通緝，當場將他上銬解送歸案；另張男沿途闖紅燈等違規行為，遭員警一併告發共6張罰單，最高將面臨8萬6000元罰鍰。

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毒品通緝犯張姓男子前天下午騎機車在高市右昌街遇警攔查逃至死巷，卡在防火巷水溝糗被追至警方逮捕。記者石秀華／翻攝

毒品通緝犯張姓男子前天下午騎機車在高市右昌街遇警攔查逃至死巷，卡在防火巷水溝糗被追至警方逮捕。記者石秀華／翻攝