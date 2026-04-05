快訊

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄通緝犯遇警攔查逃逸 棄車翻越死巷圍牆糗卡防火巷水溝畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子涉毒品案遭通緝12天，前天下午騎機車在高市右昌街停等紅燈，後方警員見他形跡可疑，趨前攔查，張假裝配合，後加速油門逃逸至死巷，棄車翻越圍牆跳下時，卡在防火巷水溝，警方追至喝斥張出來，將他上銬解送歸案。

楠梓警分局指出，右昌派出所員警前天下午3時許巡邏行經楠梓區右昌街，在路口停等紅燈時，見前方騎機車的張姓男子（36歲）形跡可疑，於是趨前查問張是否有帶身分證，張回「沒帶身分證」，警方示意他停車受檢。

沒料，張男面露慌張，隨即加速逃離現場，員警保持安全距離尾隨，一面以無線電呼叫支援圍捕。

後張男逃入右昌街死巷，棄車翻越路底圍牆試圖甩開警方，卻失足卡進堆了雜物的防火巷內水溝無法逃脫，警方追至，在防火巷口喝斥張出來，張狼狽鑽出，被警方要求蹲坐在地。

警方查出張男因涉及毒品案，上月25日被通緝，當場將他上銬解送歸案；另張男沿途闖紅燈等違規行為，遭員警一併告發共6張罰單，最高將面臨8萬6000元罰鍰。

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品通緝犯張姓男子前天下午騎機車在高市右昌街遇警攔查逃至死巷，卡在防火巷水溝糗被追至警方逮捕。記者石秀華／翻攝
毒品通緝犯張姓男子前天下午騎機車在高市右昌街遇警攔查逃至死巷，卡在防火巷水溝糗被追至警方逮捕。記者石秀華／翻攝

毒品通緝犯張姓男子前天下午騎機車在高市右昌街遇警攔查逃至死巷，卡在防火巷水溝糗被追至警方逮捕。記者石秀華／翻攝
毒品通緝犯張姓男子前天下午騎機車在高市右昌街遇警攔查逃至死巷，卡在防火巷水溝糗被追至警方逮捕。記者石秀華／翻攝

毒品通緝犯張姓男子前天下午騎機車在高市右昌街遇警攔查逃至死巷，卡在防火巷水溝糗被追至警方逮捕。記者石秀華／翻攝
毒品通緝犯張姓男子前天下午騎機車在高市右昌街遇警攔查逃至死巷，卡在防火巷水溝糗被追至警方逮捕。記者石秀華／翻攝

通緝 毒品 高雄

延伸閱讀

桃園男酒醉當街持西瓜刀揮舞嚇壞路人 6警出動壓制送辦

駛入車道被擋！高雄駕駛跨雙黃線攔公車 網曝最慘可罰3.6萬並吊牌

大雨滂沱…高雄男駕車載妻倒車誤入輕軌專用道卡住 網酸：三寶日常

彰化菜販毒駕撞死老婦 肇逃被逮

相關新聞

聯結車撞行人軀幹斷裂臟器外露慘死 新北泰山清晨傳死亡車禍1死1傷

新北市泰山區今晨6時許發生死亡車禍。1輛聯結車行經泰山區台麗街與新北大道六段路口時，不明原因失控撞上2名經過的行人。巨大撞擊力導致其中1名男行人臟器外露、軀幹斷裂當場死亡，女行人則僅受輕傷送醫無礙。車禍原因正由警方調查中。

1717路公車到站突冒煙起火 司機「下車喘口氣」幸運避劫

楊姓司機今早7時許駕駛1717路公車從新北市金山區載客到台北市，抵達中正區公園路上的終點站後下車稍作休息，不料車輛突然冒煙起火，所幸警、消獲報到場撲救，確認現場無人傷亡，確切起火原因待查。

影／水果攤偷2顆枇杷放外套口袋 男子被攤商攔下報案法辦

偷二顆枇杷被移送法辦，一名男子在台中市沙鹿某水果攤涉嫌偷枇杷，拿走二顆枇杷放進外套口袋內，未至櫃台結帳而準備離開，店家發現後立即將他攔下搜身並報警，員警到場查出男子涉嫌行竊，依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

影／清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

南投埔里今天凌晨發生一起死亡車禍，一名女騎士騎車行經中正路時與聯結車發生碰撞，女子倒地後遭捲入車輪下輾壓受困，警消獲報到場搶救，但將人拖出時，明顯已無生命跡象，詳細發生經過及肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

新竹城隍廟前男女走斑馬線仍遭撞「貼車頭」警:最高罰3萬6

一對男女昨天下午2時許穿越新竹城隍廟前斑馬線時，遭一輛銀色休旅車迎面撞上，男子在撞擊瞬間整個人被頂起、重重摔上引擎蓋，畫面驚險萬分，引發熱議。警方表示，目前尚未接獲報案，但駕駛行為已違規，最重可開罰3萬6000元並吊扣駕照。

塞車走慢車道高雄轎車擦撞他車後照鏡裝沒事 網酸：技術差還肇逃

高雄市一輛轎車上月底行經楠梓區軍校路時，見前方大塞車，改走慢車道，不慎擦撞停在路邊的車輛後照鏡，駕駛裝沒事駛離現場，肇事過程被PO網，網友狠酸「行駛慢車道就算了，技術還那麼差，還肇事逃逸」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。