桃園男酒醉當街持西瓜刀揮舞嚇壞路人 6警出動壓制送辦

桃園市楊梅區昨天下午3時多驚見有男子在街頭持刀揮舞，嚇壞不少用路人報警，楊梅警方獲報到場，男子疑因酒後情緒不穩持西瓜刀，且情緒激動，立刻派遣6名優勢警力壓制。將該名47歲吳姓男子實施保護管束，後續依社會秩序維護法予以究辦。

地方臉書社團「我是楊梅人」昨天貼文，表示在新農街某剪髮店前方，有一名男子持刀不斷揮舞，提醒用路人多加注意，並提到警方經民眾通報後已將男子逮捕。

楊梅警方指出，楊梅分局草湳派出所昨下午3時許接獲報案，立即派員到場處理。經了解，吳姓男子因經濟壓力及酒後情緒不穩等因素，持刀於路上發洩情緒。

楊梅分局隨即派遣6名優勢警力前往處置，員警到場後發現吳男情緒激動，為避免發生危險情事，立即予以壓制並依規定實施保護管束，後續依社會秩序維護法予以究辦。

楊梅分局分局長吳傳銘強調，對於任何暴力不法行為，警方必定迅速查辦、嚴正處理，絕不容許危害社會治安情事發生。

桃園市楊梅區昨天下午3時多驚見有男子在街頭持刀揮舞，楊梅警方獲報到場，男子疑因酒後情緒不穩持刀，且情緒激動，立刻派遣6名優勢警力壓制。記者張裕珍／翻攝